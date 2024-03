Hund vor Edeka in NRW angeleint – als Herrchen zurückkommt, trifft es der Schlag

Der Name dieses Hundes wirkt nach diesem Edeka-Drama beinahe zynisch: „Räuber“. So hat ihn sein Herrchen Klaus Heinrich (85) genannt. Seine Welt ist nach einem Einkauf in Düsseldorf am Donnerstag (21. März) zusammengebrochen.

Als der Rentner gegen 16 Uhr aus der Edeka-Filiale an der Golzheimer Straße im Stadtteil Pempelfort zurückkehrte, war sein geliebter Mischlingshund verschwunden. Der 85-Jährige erklärte, dass er „Räuber“ vor dem Supermarkt angebunden habe, weil er ihn nicht habe im Auto zurücklassen wollen. Als er zurückkam, sei der Hund nicht mehr da gewesen.

Der Rentner ist sich sicher: Sein Hund wurde gestohlen. Es wäre nicht der erste Vorfall dieser Art in der NRW-Hauptstadt.

Hund vor Edeka in NRW gestohlen

Der Fall schlug im Netz hohe Wellen. Zahlreiche Hunde-Suchhilfen und Tierfreunde aus ganz NRW beteiligen sich an der Suche nach dem vermissten Vierbeiner. Den Angaben der „Suchhunde Ruhr“ zufolge sei der mutmaßliche Hunde-Entführer sogar beobachtet worden.

Mit einem Flyer sucht der verzweifelte Rentner nach dem beigefarbenem kleinen Mischling. Darauf wird ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann mit dunklen, etwas längeren Haaren beschrieben, der den Hund entwendet haben soll. Bei der Entführung soll der Mann einen Rucksack getragen haben.

Hast du „Räuber“ gesehen? Foto: Hundesuchhilfe Ruhr

„Leider können wir nicht zu hundert Prozent ausschließen, dass Räuber vom Tatort weggefahren worden ist“, heißt es in einem Beitrag der „Suchhunde Ruhr“. Der Dieb könne aber auch in unmittelbarer Umgebung der Golzheimer Straße wohnen. Die Hundefreunde bitten deshalb um Hilfe bei der Verteilung von Flyern in der Umgebung:

Wer den Hund gesehen hat, möge am besten ein Foto machen und dann folgende Rufnummer wählen: 0176-31767600.

