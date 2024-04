Hund in Essen: Gassi-Runde wird zum Drama! Freilaufende Bulldogge greift Artgenossen an

Schlimme Szenen in Essen!

Ein Mann war mit seinem Hund im Essener Stadtwald unterwegs, es sollte ein entspannter Spaziergang werden. Als jedoch eine Frau mit ihren zwei Vierbeinern den Weg des Duos kreuzte, wurde es dramatisch. Der Mann musste hilflos mitansehen, wie sein Tier angegriffen wurde.

Hund in Essen von anderem Vierbeiner angegriffen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag (19. April), doch erst jetzt macht die Polizei Essen das Ganze öffentlich. Demnach war der 70-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem angeleinten Hund in einem Waldstück an der Eschenstraße spazieren, als ihm eine Frau mit einem angeleinten Labrador und einer freilaufenden Bulldogge entgegenkam.

Innerhalb von wenigen Augenblicken eskalierte die Situation: Die braune Bulldogge rannte auf den Vierbeiner des Mannes zu, stieß ihn eine Böschung herunter. Außerdem biss die Bulldogge seinem Artgenossen mehrfach ins Bein und in den Bauch.

Nachdem er von dem verletzten Tier abgelassen hatte, wollte der aggressive Hund auch den 70-jährigen Halter angreifen. Er lief auf den Essener zu, der sich allerdings mit einem Regenschirm verteidigen und die Bulldogge auf Abstand halten konnte.

Hund in Essen: Polizei sucht Hundehalterin

Anschließend brachte der Mann seinen verletzten Vierbeiner schnellstmöglich zum Tierarzt, der schwere Verletzungen feststellte. Der Hund musste sofort behandelt werden.

Die Halterin der Bulldogge übernahm keine Verantwortung für den Angriff, sie wird von der Polizei Essen gesucht. Laut der Beschreibung soll die Frau um die 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Sie hat lange braune Haare, rief ihre Bulldogge mit dem Namen „Vito“. Wer Hinweise zu dem Hund und der Halterin geben kann, soll sich bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder per Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de/SoKo melden.