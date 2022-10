Hund einfach auf Straße ausgesetzt – was auf seinem Halsband steht, ist traurig

Dieser Hund muss das Vertrauen in die Menschen endgültig verloren haben.

Der Hund wurde nämlich kaltherzig auf der Straße ausgesetzt. Besonders dramatisch daran ist das, was sein Herrchen noch auf sein Halsband eingravieren ließ.

Hund auf Straße ausgesetzt – DAS stand auf seinem Halsband

Wie die Polizei Sachsen-Anhalt mitteilt, wurde der Vierbeiner am vergangenen Sonntag gefunden. Eine Frau erschien auf der Dienststelle der Polizei in Haldensleben und brachte einen Vierbeiner mit. Dieser gehörte jedoch keineswegs ihr selber.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben neun Millionen als Haustiere

Sie hatte das Tier auf einer Straße in der Stadt gefunden. Von dem Halter fehlte allerdings jede Spur. Ein Anhänger um den Hals machte auch deutlich, dass der Halter offenbar kein Interesse daran hatte, den Vierbeiner wieder zu bekommen.

Hund eiskalt ausgesetzt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Frau findet Hund alleine auf Straße

Auf dem Anhänger an seinem Halsband stand in kyrillischer Schrift unter anderem „Keiner will mich“.

Der Terrier wurde erst einmal in der Einsatzführungsstelle aufgenommen und versorgt, bis ein Mitarbeiter des Tierheims den Burschen abholte. Bis dahin wurde er erst einmal auf den Namen „Jack“ getauft. Bleibt zu hoffen, dass der Hund bald wieder ein neues Zuhause findet, in dem er wirklich geliebt wird und ein tolles Leben verbringen kann. (gb)

