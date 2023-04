Hund: Frau geht mit Tier Gassi – plötzlich wird es grausam

Einfach unfassbar, was diese Frau ihrem Hund angetan hat. Das arme Tier wähnte nichts Böses, als es mit seinem Frauchen einen Spaziergang die Straße lang machte. Als sie ihn rief, lief er sogar noch schwanzwedelnd und freudig auf sie zu.

Dann hob sie ihn hoch – doch nicht, um ihn zu knuddeln. Sie trug ihn zwei Meter weiter, nur um sich dann für immer von ihm abzuwenden. Denn sie hatte offenbar nicht vor, sich auch nur noch eine Sekunde länger um den Hund zu kümmern.

Hund von Halterin aufs Übelste verstoßen

Aufnahmen einer Überwachungskamera in Buenos Aires im Stadtteil Villa Luro zeigten die schreckliche Szene. In dem Video war zu sehen, wie eine Frau zusammen mit ihrem Hund die Straße herunterlief, während sie einen Trolley hinter sich herzog. Ihr Vierbeiner lief dabei voraus und sie rief ihn plötzlich zu sich.

Der kleine Mischling rannte schwanzwedelnd zu ihr zurück, sprang kurz an ihr hoch und ließ sich dann ohne Mucken von seinem Frauchen auf den Arm nehmen. Sie jedoch lief kurzerhand auf einen großen Müllcontainer zu und warf das Tier einfach durch den Schlitz in die Finsternis.

Polizei rettet Vierbeiner

Zum Glück für den kleinen Vierbeiner verständigte ein Anwohner die Polizei und die fischte ihn aus der Mülltonne heraus – allerdings erst am nächsten Tag. Bis dahin war die schwarz-weiß gefleckte Feuchtnase bereits in einem bedenklichen Zustand. Er musste sich erst einmal körperlich und auch seelisch von dem grausamen Vorfall erholen.

Ein Nutzer postete gleich mehrere Videos am 24. März auf Instagram. In einem war die Aussetzung des Hundes zu sehen, in einem anderen seine Rettung. Ganz verängstigt und traumatisiert hatte sich der Vierbeiner in eine Ecke des Containers zurückgezogen und wollte sich zunächst gar nicht helfen lassen. Erst nach einer Weile ließ er sich das Halsband anlegen und ein Polizist konnte ihn in eine Decke gewickelt aus der Tonne heben. Den Kommentaren nach soll er die kleine Hündin sogar adoptiert und „Ellis“ genannt haben.

In einem weiteren Post – einem Foto der Retter – rief der Nutzer dazu auf, jegliche Art von Tierquälerei melden zu lassen. Denn das sei eine Straftat, die man nicht ungesühnt lassen sollte. „Was für ein glückliches Ende für den kleinen Hund“, freuten sich viele Nutzer in den Kommentaren. „Vielen Dank, dass ihr so gute Menschen seid!“