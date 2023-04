Hund in NRW auf Spaziergang eiskalt entführt – Besitzer brutal zugerichtet

Brutale Szenen bei einer Gassi-Runde in Rhede (NRW) am Donnerstagabend (30. März). Gegen 18.40 Uhr spazierte ein Mann (60) mit seinem Hund „Lucky“ (16) entlang der Uferstraße in der Kleinstadt im Münsterland. Plötzlich tauchte ein junger Mann von hinten auf und wollte dem Halter seinen Jack Russel-Mix wegnehmen.

Ohne Rücksicht auf Verluste prügelte der Mann auf sein Opfer ein. Er entriss ihm nicht nur die Leine, sondern auch eine Armbanduhr und rannte Richtung Südstraße davon. Das Opfer alarmierte daraufhin den Notruf. Der Hund des 60-Jährigen gilt seitdem als vermisst. Er ist etwa kniehoch groß, hört und sieht altersbedingt schlecht.

Hund in NRW entführt – 60-Jähriger im Krankenhaus

Polizei und Rettungsdienst rückten an, um den Raub-Opfer zu helfen. Der Rhedenser war übel zugerichtet. Seine Gesichtsverletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Derweil befragten die Beamten mehrere Zeugen. Anhand der Täterbeschreibung fiel der Verdacht auf einen polizeibekannten 25-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde von weiteren Zeugen später in mehreren Gärten auf der Kleinstraße gesehen. Wenig später meldete ein Anwohner eine verdächtige Person, die sich mit blutiger Kleidung und blutigen Händen vom Krommerter Weg Richtung der Straße Stoppacker bewegte. Hier schnappte die Falle der Polizisten zu.

Hast du Hund Lucky gesehen? Foto: Polizei Borken

Verdächtiger geschnappt? Aber wo ist Hund „Lucky“

Der erste Verdacht der Polizisten sollte sich bestätigen: Es handelte sich tatsächlich um den 25-Jährigen – und die geraubte Uhr hatte er auch dabei. Zeugen sagten aus, dass der verwirrt und abwesende Mann sie ihnen zuvor zum Kauf angeboten hatte. Von dem Hunde-Senioren fehlte allerdings jede Spur.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Hunde-Senioren. Foto: Polizei Borken

Die Polizei bittet deshalb um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer den vermissten Hund sehe, möge sich bitte sofort an die Behörden wenden. Dem 25-Jährigen wurde wegen des Verdacht des Drogenmissbrauchs eine Blutprobe entnommen. Danach ging es für ihn auf direktem Wege in die Psychiatrie.