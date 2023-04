Hund in NRW von Tierheim in erschreckendem Zustand gefunden – wer ist dazu fähig?

Unfassbar, was diesem Hund in NRW widerfahren ist. Seine Retter fahnden ihn in einem erbärmlichen Zustand, der nur auf ein grauenvolles Verhalten seines Besitzers zurückschließen ließ. Und auch das Verhalten des Vierbeiners verhieß nichts Gutes. Wie kann man einem Tier so etwas nur antun?

Das Tierheim, dass sich dem Hund in NRW angenommen hatte, bemerkte aber schnell, was für ein sonniges Wesen dieser hatte. Was auch immer der Vierbeiner in seiner Vergangenheit erlebt haben muss, seine Liebe zum Menschen und Kuscheln hat er nicht verloren.

Hund in NRW: Tierheim kann nur rätseln

Die arme „Gretel“ wurde mit einem Kettenhalsband und schon komplett abgekauter Leine gefunden und verweilt nun im Tierheim Heinsberg. „Was auch immer sie erlebt hat: Es war nicht gut“, ist sich das Tierheim sicher. Das merken die Mitarbeiter im Umgang mit ihr, wenn sie sich schnell bewegen. Denn dann würde sich der Vierbeiner wegducken. Außerdem muss sie Welpen gehabt haben, das kann man anhand ihrer Zitzen erkennen.

Ansonsten sei Gretel aber ein absoluter Sonnenschein und total verschmust – und damit die perfekte Kandidatin für „Tiere suchen ein Zuhause“. Das WDR-Format sucht nun für den Staffordshire-Bullterrier-Mix eine Dauerbleibe. Das könnte allerdings schwierig werden, denn ihre Rasse zählt zu den Listenhunden.

Umstrittenes Thema Listenhunde

Gretel sei aber eher eine „Schmusekatze“ als ein Listenhund, heißt es. Stämmig, aber dennoch flink würde ihr Jagdtrieb nur bei Kleintieren herauskommen. Mit anderen Hunden käme sie allerdings nicht besonders gut klar. Ihrem Menschen gegenüber zeigt sie sich dafür umso sanfter und will gerne und viel gestreichelt werden.

Diese Rassen gelten in NRW als Listenhunde („Kampfhunde“)

Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Kreuzungen und Mischlinge mit anderen Rassen

Für die aktive, freundliche und unternehmungslustige Hündin haben auch die Tierliebhaber auf Social Media viel übrig. Eine Nutzerin bezeichnet sie liebevoll als „Kampfschmuser“. Die meisten sind sich sicher, dass für so eine süße Maus sicherlich schnell jemand gefunden wird. Doch passen muss der oder diejenige.

Viele regen sich nämlich über das Thema Listenhunde auf. „Es sind nicht die Tiere gefährlich, sondern der Mensch. Die sollten auf eine Liste, damit nur Menschen mit Herz, Verstand, viel Liebe und Konsequenz solche Hunde bekommen“, meint eine Nutzerin. Zumindest der Fall Gretel scheint ihr da Recht zu geben.