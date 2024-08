Hunde leiden in Hitze-Autos – diese Lösungs-Idee könnte alles noch schlimmer machen

Jeden Sommer wird davor gewarnt und doch passiert es immer wieder im Verkehr. Tierbesitzer lassen ihre Hunde einfach im Auto zurück und gehen einkaufen. In den Fahrzeugen entstehen im Sommer oft extrem hohe Temperaturen, die für die Haustiere nicht nur unangenehm sind, sondern sogar bis zum Tod führen können.

Geparkte Autos erhitzen bei hohen Außentemperaturen rasant und es können im Fahrzeug sogar bis zu 70 Grad entstehen. Hunde, die sich für eine längere Zeit in dem geparkten Auto aufhalten, können gesundheitliche Folgen erleiden oder sogar an den Folgen eines Hitzeschlages sterben. Wenn Teilnehmer am Verkehr dies nicht beachten und das Haustier an den Folgen der hohen Temperaturen verstirbt, droht ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder ein hohes Bußgeld.

Neues Hunde-Modus für die Klimaanlage

Wenn es sich jedoch nicht vermeiden lässt, den Hund im Sommer im Auto zu lassen, gibt es jetzt eine Methode, um im Verkehr das Haustier vor der Hitze zu schützen. Viele Hersteller von Elektroautos bieten mittlerweile einen extra Hunde-Modus für die Klimaanlage an.

Der Hunde-Modus soll in der Abwesenheit des Besitzers das Fahrzeug auf eine angenehme Temperatur abkühlen. Dadurch sollen die Haustiere im Auto nicht überhitzen. Auch werden andere Teilnehmer am Verkehr über das Fahrerdisplay darüber informiert, dass der Hund in einem klimatisierten Auto sitzt. Dies soll kennzeichnen, dass man nicht einschreiten muss, um das Tier zu retten.

Der „ADAC“ ist diesem neuen Hunde-Modus auf den Grund gegangen und testete diesen in einem Tesla Auto. Dieser hielt, was er verspricht, und konnte die Temperatur auf der Rückbank, im Fußbereich und in einer Hundebox im Kofferraum relativ kühl halten. Ohne den aktivierten Hunde-Modus erhitzte das Fahrzeug im Verkehr bereits nach 30 Minuten auf 40 Grad.

Auto erhitzt schnell auf 40 Grad

Man sollte aber beachten, dass der Hunde-Modus im Verkehr nur funktioniert, wenn das Auto ausreichend aufgeladen ist. Wenn die Batterieladung unter 20 Prozent sinkt, dann fällt dieser aus und das Fahrzeug erhitzt schnell. In diesem Fall erhalten die Besitzer wiederholte Warnungen auf ihrem Smartphone.

Jedoch sollte man sich nicht zu sehr auf den neuen Hunde-Modus verlassen. Der „ADAC“ warnt explizit, dass dieser nur in Ausnahmefällen genutzt werden sollte. Es können auch immer technische Fehler auftauchen, weswegen es wichtig ist, dass der Besitzer nicht zu weit entfernt ist und notfalls schnell eingreifen kann. Dahingehend könnte die Hunde-Klimaanlage ein weiteres Problem sein – weil Halter trotz möglicher Technik-Pannen zu sorglos mit ihren Vierbeinern umgehen.