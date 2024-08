Tierheim auf Mallorca: Hündin Gloria muss schweren Verlust verkraften – sie hat nur noch einen Wunsch

Wie die Fellnasen und Samtpfoten ihren Weg in die verschiedenen Tierheime finden, ist sehr unterschiedlich. Einige traurige Seelen werden einfach ausgesetzt oder irgendwo zurückgelassen, andere werden von ihren Besitzer wegen bestimmter Vorfälle abgegeben. Wieder andere müssen vom Veterinäramt sichergestellt werden. Auf verschiedenste Weise landen so die traurigen Schicksale in den Organisationen – so auch bei der Mallorca Tierrettung, ein Tierheim, das in deutscher Hand liegt.

Besonders traurig ist dabei das Schicksal von Hündin Gloria. Sie musste einen herben Verlust verkraften und ist deshalb nun in der Obhut der Tierschützer der Mallorca Tierrettung. Jetzt hat die Hundedame nur noch einen Wunsch.

Tierheim auf Mallorca: Hündin Gloria kämpft mit Verlust

Wer einmal seinen geliebten Vierbeiner aufgrund des Alters oder einer Krankheit verloren hat, der kennt den Schmerz. Für viele gehört die Fellnase fest zur Familie und der Tod des Hundes hinterlässt ein Loch im kompletten Leben. Ebenso leiden auch die treuen Begleiter, wenn das geliebte Herrchen oder Frauchen verstirbt. In vielen Fällen kommt dann noch dazu, dass der Hund das gewohnte Umfeld verlassen muss, wenn sich nach dem Tod des Besitzers keiner um ihn kümmern kann. Genau mit diesem Schicksalsschlag muss Hündin Gloria kämpfen, wie die Mallorca Tierrettung auf ihrer Instagram-Seite schreibt.

Das Frauchen der neun Jahre alten Hündin sei vor Kurzem sehr plötzlich verstorben. „Gloria ist ein absoluter Schatz. Sie ist liebevoll und freut sich über jede Streicheleinheit, die sie bekommen kann“, beschreibt die Mallorca Tierrettung die Hundedame. Sie binde sich eng an ihre Herzensmenschen und folge diesen dann auch auf Schritt und Tritt. Gloria verstehe sich auch mit ihren Artgenossen – sofern diese nicht zu hektisch und sportsgeladen sind. Denn immerhin ist Gloria auch schon neun Jahre und ihr sei das dann einfach ein bisschen viel Trubel.

Gloria musste bereits einiges durchmachen. Jetzt haben sie und die Mitarbeiter der Mallorca Tierrettung nur noch einen Wunsch. Foto: Mallorca Tierrettung/ Manuela Berner

Hündin Gloria hat nur noch einen Wunsch

Jetzt hat die französische Bulldoggen-Dame nur noch einen Wunsch. Ihr restliches Leben in Ruhe bei liebevollen Menschen zu verbringen, die im besten Fall ein Haus oder eine Wohnung mit kleinem Garten haben. Wegen ihres Alters wäre es laut den Mitarbeitern der Mallorca Tierrettung besser, wenn sie in ihrem neuen Heim nicht allzu viele Treppen zu bewältigen hätte. „Sie fährt brav und gerne im Auto mit und ist insgesamt ein sehr unkomplizierter Hund, der nur viel Liebe und Kuscheleinheiten braucht“, heißt es seitens der Tierrettung Mallorca.

Gloria hat zudem ein kleines Handicap, mit dem sie aber problemlos klarkomme. „Wie man sieht, hat Gloria nur ein Auge und benötigt spezielles Futter, da sie auf manche Dinge allergisch reagiert. Doch sie ist perfekt eingestellt und kommt damit gut zurecht“, heißt es in dem Post der Tierrettung Mallorca. Wer der älteren Dame ihr „Für-immer-Zuhause“ schenken möchte, kann gerne eine Nachricht an info@mallorca-tierrettung.de schicken.