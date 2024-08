Verkehr: Hitze-Folgen? Autos auf einmal „schwanger“ – Experte spricht Tacheles

Ein Video aus China, das kürzlich viral gegangen ist, sorgt reichlich für Verwirrung. In diesem sind zwei Autos zu sehen. Doch statt am chinesischen Verkehr teilzunehmen, ist an diesen ein merkwürdiges Phänomen zu erkennen und sie wirken beinahe „schwanger“. Ein Experte klärt jetzt auf, was tatsächlich hinter den schockierenden Aufnahmen steckt.

Auf „X“ wurde das Video von der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) geteilt. Auf diesem sind zwei Autos zu sehen, die einen „Blähbauch“ auf der Motorhaube haben. Scherzhaft wird dieses skurrile Phänomen als „schwangeres Autos“ beschrieben, wie „News38“ berichtet. In dem ursprünglichen Video, das den chinesischen Verkehr zeigt, erklärt die Verfasserin Jennifer Zeng: „Made-in-China Autos werden ‚schwanger‘, wenn es zu heiß ist.“ Es ist nicht bekannt, wann das Video aufgenommen wurde, jedoch war es in letzter Zeit in China extrem heiß. In den Metropolen Shanghai und Peking wurden kürzlich bis zu 40 Grad gemessen.

Verkehr: Phänomen wegen extremer Hitze?

Die Temperatur belastet nicht nur die Menschen, die am Verkehr teilnehmen, sondern auch die Fahrzeuge. In seltenen Fällen können unter der Motorhaube die Temperaturen sogar bis zu 100 Grad steigen. Jedoch würde selbst diese Hitze nicht dazu führen, dass die Motorhaube derart ballonartig aufblähen würde.

Stattdessen handelt es sich um eine Klebefolie, die auf den Fahrzeugen angebracht wurde. Auch die UWZ erklärt dies und schreibt: „Zu sehen sind offensichtlich Fahrzeuge mit nachträglich aufgetragenen Folienlackierungen.“ Diese werden oft und gerne genutzt, um das Auto vor dem chinesischen Verkehr zu schützen.

Jedoch erklärt selbst die Klebefolie weiterhin nicht das seltsame Phänomen in dem Video. Der Experte Przemyslaw Kochanski von „CarX“ in Braunschweig entlarvte das Video in einem Gespräch mit „News38“. Unter anderem ist Kochanski Experte im Bereich Car Wrapping, PPF-Schutzfolien, Scheibentönungen, also Methoden, um das Auto im Verkehr zu schützen.

„Aufpump-Methode“ um Folie zu entfernen

Kochanski erklärt, dass es sich bei dem Blähbauch um die „Aufpump-Methode“ handelt. Er offenbart, dass diese dazu dient, „die Folie schnell von der Oberfläche eines Fahrzeugs zu entfernen.“ Aber selbst mit dieser Methode, die in China sehr beliebt ist, soll es nicht möglich sein, denselben Effekt wie im Video zu kreieren. Er erklärt: „Allerdings funktionierte er nur teilweise, da es mit hochwertigen Vinylfolien nicht möglich ist, diesen ‚Balloneffekt‘ zu erzielen.“

Bei dem skurrilen Video muss es sich also um eine Fälschung handeln, wie Kochanski feststellen kann. Wie genau die erwähnte „Aufpump-Methode“ funktioniert, erfahrt man in diesem Artikel in unserem Partnerportal „News38“ >>>.