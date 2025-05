Horoskop: Blumenmond bringt alles durcheinander! Sternzeichen im Gefühlschaos

Der Vollmond im Mai bringt bei allen Sternzeichen die Gefühle vollkommen durcheinander. Der 12. Mai steht diesmal im Zeichen des Skorpions und wird auch „Blumenmond“ genannt, weil dies den Frühling und das Erblühen der Natur symbolisiert.

Das klingt zwar schön, doch was der Vollmond laut Horoskop mit uns anstellt, klingt nach harter Realität. Denn nun beginnt eine intensive Phase der Transformation, des emotionalen Wandels und der Regeneration. Alle Sternzeichen stehen vor großen Herausforderungen. Sie müssen sich intensiv mit ihrer Gefühlswelt auseinandersetzen. Mehr dazu liest du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Mai-Vollmond sorgt für Gefühlschaos

Der Mai-Vollmond zeigt uns Dinge auf, die wir vielleicht lieber nicht gewusst oder lieber weiter verdrängt hätten. Dazu zählen unterdrückte Gefühle und Sehnsüchte. Noch intensiviert durch Plutos Rückläufigkeit wird eine Phase der seelischen Reinigung angestoßen, die am Ende zu persönlichem Wachstum fühlt. Der Weg dorthin ist allerdings alles andere als einfach.

Wie sich diese Entwicklung auf die zwölf Sternzeichen auswirkt, liest du hier:

Den Widder trifft es besonders beim Thema Finanzen. Er macht sich Sorgen um seine finanzielle Zukunft, hat Angst, die Kontrolle zu verlieren und fühlt sich abhängig von anderen. Doch Mars im Löwe schenkt ab dem 18. Mai neue Energie, diese Ängste zu überwältigen.

Der Vollmond stört die Beziehungen des Stiers. Er bringt verborgene Konflikte zutage und zeigt dem Sternzeichen tief gehegte Bedürfnisse auf. Der Merkur in seinem Zeichen verhilft dem Stier ab dem 10. Mai zu besseren Kommunikationsfähigkeiten, sodass er die Probleme auch ansprechen kann.

Zwillinge fühlen sich auf der Arbeit gestresst und dadurch auch körperlich unwohl und einfach überfordert. Wenn Merkur Ende Mai in ihr Zeichen zurückkehrt, fördert das bei ihnen mentale Klarheit. Bis dahin sollte sie öfter Ruhepausen einlegen und besser auf ihren Körper hören.

Den Krebs trifft es in der Liebe. Plötzliche Gefühlsausbrüche und kreative Blockaden sind an der Tagesordnung. Der Krebs reagiert im Mai schneller über und sorgt für Drama. Doch am Portaltag am 14. Mai könnte er sich intensiver mit seinen Gefühlen auseinandersetzen, was zu emotionaler Heilung beiträgt und seine Kreativität öffnet. Portaltage sind im übrigen Tage, an denen das Tor zum Kosmos geöffnet – laut dem Maya-Kalender.

Löwen stoßen auf Konflikte innerhalb der Familie. Geheimnisse und Probleme aus der Vergangenheit kommen hoch, während ihre eigenen Bedürfnisse nach Sicherheit und Unabhängigkeit kollidieren. Wenn Mars am 18. Mai in ihre Zeichen eintritt, können Löwen mit neuer Energie für Heilung sorgen und sich von belastenden Handlungsmustern befreien.

Die Jungfrau wird in der Kommunikation mit anderen von Gefühlen überwältigt und kann keine Distanz mehr einhalten. Besonders emotionale Gespräche bringen sie an ihre Grenzen und können Konflikte fördern. Merkur im Stier verhilft der Jungfrau ab dem 10. Mai ihre Gedanken zu ordnen.

Die Waage fühlt sich durch den Vollmond in ihrem Selbstwertgefühl erschüttert. Sie beginnt, ihre Abhängigkeit von Materiellem zu überdenken. Saturn im Widder nötigt sie ab dem 25. Mai dazu, sich diesen Gefühlen zu stellen.

Es überrascht wenig, dass der Skorpion diesen Vollmond am intensivsten fühlt, wenn er sich in seinem Zeichen zeigt. Das Sternzeichen stellt im Mai vieles in Frage und dreht sich gedanklich im Kreis. Doch kann es auch helfen, über sich selbst zu reflektieren und sich neu zu definieren.

Schützen werden in ihrem Unterbewusstsein aufgerührt. Träume, Ängste, Zweifel – all das wird nun an die Oberfläche geschwemmt. Die Portaltage 13. und 14. Mai können dem Sternzeichen helfen, seine Schattenseiten zu akzeptieren. Meditation und Achtsamkeitsübungen können diesen Prozess zudem unterstützen.

Der Steinbock hinterfragt durch den Vollmond seine sozialen Gruppen und Freundschaftsbeziehungen. Sind es wirklich echte Freundschaften oder nur oberflächliche Bekanntschaften? Oder gibt es Dynamiken in Gruppen, die infrage gestellt werden? Saturn im Widder hilft ab dem 25. Mai dabei, die Beziehungen neu zu definieren, sich von oberflächlichen zu verabschieden und tiefere Verbindungen einzugehen.

Auch der Wassermann wird durch Saturn zu einer Neustrukturierung bewegt. Allerdings geht es hierbei mehr um seine Karriere als seine Beziehungen. Er muss seine beruflichen Ziele neu definieren und seiner Leidenschaft folgen. Denn so wie es aktuell für ihn auf der Arbeit läuft, stellt ihn nicht zufrieden.

Fische sind im Mai auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Langeglaubtes löst sich vor ihnen auf, sie wollen lieber flüchten als sich dieser neuen Realität zu stellen. Doch der Portaltag am 13. Mai hilft ihnen dabei, sich für diese neuen Perspektiven auf das Leben zu öffnen.