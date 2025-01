Horoskop: Endlich! Für SIE endet der Januar mit einer großen Überraschung

Gerade erst prophezeite das Horoskop für gleich drei Sternzeichen großes Lotto-Glück. Beweist auch du bald ein glückliches Händchen und badest im Geldregen? In diesem Artikel findest du die Antwort >>>.

Doch jetzt sieht es auch für gleich drei glückliche Sternzeichen danach aus, als würde ihnen zum Ende dieses Monats noch eine fette Überraschung bevorstehen. Für sie werden die gefassten Jahresvorsätze vielleicht schon im Januar erfüllbar.

Horoskop: Zwillinge profitieren im Privatleben

Eines von ihnen ist der Zwilling. Das Luftzeichen hatte zum Jahresende 2024 den Entschluss gefasst, endlich mehr für sich einzustehen und seine Grenzen deutlich zu machen. Denn vor allem im Privatleben fehlte es Zwilling-Geborenen zuletzt immer an der nötigen Durchsetzungskraft und sie blieben selbst auf der Strecke.

Noch im Januar wird sich das für sie ändern. Denn wie das Horoskop orakelt, geben die Sterne genügend Kraft, beim Partner oder im Freundeskreis für sich selbst einzustehen und auf seine Bedürfnisse zu achten. Belohnt wird diese Fähigkeit mit einer neuen Bekanntschaft, die perfekt zum Jahresmotto passt. Zwillinge sollten laut Horoskop aber trotzdem vorsichtig bleiben.

Horoskop: Löwe und Skorpion mit überraschender Wende

Löwen stehen per se gerne im Mittelpunkt und wollen natürlich auch im Job immerzu glänzen. Doch in letzter Zeit hat das Feuerzeichen einiges schleifen lassen und gab erst gegen Ende des Jahres 2024 noch mal so richtig Gas. Diese Mühen werden sich aber schon im Januar bezahlt machen, denn dann wird das Steuerzeichen eine unerwartete Belohnung erhalten. Diese muss allerdings nicht unbedingt materieller Natur sein, wie das Horoskop angibt.

Der geheimnisvolle Skorpion dagegen kommt im Januar so richtig aus sich raus. Auch wenn es viele im Wasserzeichen Geborene selbst nicht wissen, aber in ihnen schlummert ein regelrechtes Kommunikationstalent. Ob im Job oder im Privatleben: Skorpionen winkt noch in diesem Monat eine ordentliche Überraschung, die Herausforderungen, aber auch Herzklopfen bereithalten könnte.