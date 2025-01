Horoskop: Drama garantiert! Diesen 3 Sternzeichen blüht ausgerechnet zum Hochzeitstag Ungemach

Das neue Jahr birgt immer wieder aufs Neue die Chance, es zum besten seines Lebens zu machen. Für viele geht das 2025 auch mit einem wichtigen Schritt einher, wollen zahlreiche Paare nach der Verlobungszeit doch endlich den nächsten Schritt wagen und ihr Liebesglück mit einer Hochzeit krönen.

Der Hochzeitstag soll bekanntlich einer der schönsten Tage im Leben von Braut und Bräutigam werden. Doch laut Horoskop hält das Jahr 2025 für einige Sternzeichen Ungemach bereit. Denn wie das aktuelle Horoskop orakelt, sollen ausgerechnet die Bräute für mächtig Drama sorgen. Gehörst auch du dazu?

Horoskop: Krebse hängen Altlasten nach

Wenn es um Emotionalität und Sensibilität geht, hat sich der Krebs von allen Sternzeichen ganz vorne angestellt. Doch so empathisch und gefühlvoll das Wasserzeichen auch ist, oftmals gehen seine Gefühle auch voll mit ihm durch und führen mal gerne zu plötzlichen Ausbrüchen. Gerade in hektischen Situationen wird diese negative Eigenschaft der Krebse gerne herausgekitzelt.

+++ Horoskop: Glückswelle steht bevor – für gehen jetzt alle Träume in Erfüllung +++

So könnte es Krebs-Geborenen ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag in diesem Jahr blühen, dass alte Emotionen wieder hochkommen. Und das kann aus dem wohl schönsten Tag im Leben laut Horoskop den wohl dramatischsten machen. Bräutigame von Krebsen brauchen da starke Nerven!

Horoskop: Löwen und Skorpione rasten aus

Anders sieht es dagegen beim Sternzeichen Löwe aus. Denn das steht per se einfach gerne im Rampenlicht. Für Bräute bedeutet das natürlich, dass sie gerade an ihrem Hochzeitstag der Star der Feier sein wollen. Doch laut Horoskop winkt ausgerechnet hier Drama pur. Denn unter Stress zeigt das Feuerzeichen seine egozentrische und aufbrausende Seite – der ein oder andere Ausraster wird nicht nur Trauzeugen und Brautjungfern in Angst versetzen!

Für den geheimnisvollen Skorpion muss dagegen alles im Leben perfekt sein. So natürlich auch der Schritt in den Bund der Ehe. Die Kontrolle abgeben und Fehler riskieren, liegt so gar nicht im Naturell von Skorpion-Bräuten. Doch die Idee vom rundum perfekten Hochzeitstag kann laut Jahreshoroskop schnell in Besessenheit umschlagen. Überforderung, Stress und der ein oder andere Ausbruch in Tränen sind bei dem Wasserzeichen vorprogrammiert.

Auch spannend: Horoskop: Vom Lotto-Glück geküsst – diese drei baden im Erfolgsregen

Bleibt zu hoffen, dass alle Sternzeichen starke, zukünftige Partner und gute Vertraute am Hochzeitstag an ihrer Seite haben, damit sie das Drama mit diesem Horoskop als Warnung vielleicht doch noch abwenden können.