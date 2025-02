Horoskop: Neumond in den Fischen – jetzt sind alle Sternzeichen betroffen

Das nächste astrologische Ereignis steht laut Horoskop bevor: Ende Februar wandert der Mond in das Sternzeichen Fische. Und dann ist es auch noch der Neumond, der im Wasserzeichen am Firmament zu sehen sein und das Leben aller zwölf Tierkreiszeichen aufwirbeln wird.

Die Energie des Mondes und des Wasserzeichens wird die Sternzeichen unterschiedlich beeinflussen, je nach ihrem Element. Wie genau die Folgen für dich aussehen, kannst du hier in unserem Horoskop nachlesen.

Horoskop: Neumond im Fisch steht für Neuanfang

Am 28. Februar steht ein Neubeginn und eine Phase der Reflexion an. Frische Impulse könnten deine Sichtweise auf dein Leben verändern. Doch wenn der Neumond in den Fischen aufgeht, dann verspüren wir auch die sensible und spirituelle Energie des Wasserzeichens in uns. Diese vermag uns zu heilen, zu inspirieren und zu stärken.

Feuerzeichen werden dadurch gezwungen, statt nach vorne in ihr Innerstes zu blicken. Widder etwa sollten sich Zeit für sich selbst nehmen, denn die emotionale Heilungsphase, die ihnen bevorsteht, könnte tief gehen und schmerzhaft werden. Löwen hingegen sollten ihre Verhaltensmuster in ihren Beziehungen hinterfragen und dabei ehrlich mit sich selbst sein.

Schützen wiederum sehnen sich plötzlich nach einer tieferen Verbindung. Sie sollten auf ihre Träume achten, denn darin könnten wichtige Nachrichten von ihrem Unterbewusstsein stecken.

Horoskop: Wasserzeichen haben es jetzt leichter

Kontrollverlust ist die größte Angst der Erdzeichen. Der Neumond erinnert sie nun daran, dass sie nicht auf jede Lebenssituation vorbereitet sein können. Stiere sollten daher versuchen, spontan zu sein, Jungfrauen müssen ihren Perfektionismus ablegen und Steinböcke sind gezwungen, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen, die sie sonst so gerne beiseiteschieben.

Luftzeichen haben es bei diesem Neumond etwas leichter. Er verstärkt ihre Kreativität und Intuition und hilft ihnen bei der Erfüllung ihrer Träume. Zwillinge sprudeln plötzlich über vor Ideen, Wassermänner müssen sich ähnlich wie Steinböcke mit tiefen Emotionen auseinandersetzen. Und auch die Waage sollte sich über ihre Beziehungen im Klaren werden und überlegen, welche sie stärken und welche an ihren Kräften zehren.

Doch die absoluten astrologischen Gewinner bei diesem Neumond sind wie zu erwarten die Wasserzeichen, ganz besonders Fische. Es ist ihr persönlicher Neumond, den sie dazu nutzen können, neue Vorsätze zu formulieren und ihrer inneren Stimme zu folgen. Für Krebse kann sich etwas Neues ergeben, wenn sie ihren emotionalen Ballast von sich werfen. Und Skorpione spüren, wie ihre Intuition sie in die richtige Richtung führt…