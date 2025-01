Horoskop: Mondknoten löst Wandel aus – drei Sternzeichen spüren es besonders

Wer an Horoskope glaubt, der hat stets etwas zu beachten. Die Sternen- und Planetenkonstellationen ändern sich häufig und haben damit auch immer Einfluss auf die verschiedenen Sternzeichen.

Einen besonders großen Effekt hat der seit 11. Januar 2025 bestehende Mondknoten, der in den Fischen steht. Bei dem Mondknoten selbst handelt es sich nicht um einen Himmelskörper, sondern um die Achse, die zwischen der Laufbahn der Sonne und des um die Erde kreisenden Mondes an einem Knotenpunkt entsteht. Diese Achse steht seit rund zwei Wochen bis Juli 2026 im Sternzeichen Fische und fördert tiefgreifende Veränderungen und spirituelle Erkenntnisse.

Horoskop: Sternzeichen tritt den Rückzug an

Drei Sternzeichen sind laut Horoskop besonders von den Veränderungen durch den Mondknoten betroffen. Darunter Widder-Geborene (21. März bis 20. April), die durch die Konstellation das Bedürfnis bekommen, eine Pause von ihrer gewohnten Dynamik einzulegen. Statt des Mittelpunktes bevorzugen Widder jetzt eher Rückzug und Ruhe. Passend dazu lädt die Pause auch dazu ein, Gedanken und Gefühle zu ordnen. Menschen in diesem Sternzeichen sollten dabei stets darauf achten, auf ihre Träume und Intuition zu hören. Auch wenn diese nachdenkliche Phase vielleicht nicht immer schön ist, werden Widder danach gestärkt und mit einem klaren Selbstbild aus ihr heraus gehen.

Auch Löwe-Geborene (23. Juli bis 24. August) sollten die Mondknoten-Phase nutzen, um alte Gewohnheiten abzulegen und Herausforderungen anzugehen, die bisher vermieden wurden. Diese Perspektive sorgt bei den Löwen vielleicht zunächst für Angst, kann aber dafür sorgen, mehr Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen und innere Stärke zu entwickeln.

Horoskop steht im Zeichen der Selbstfindung

Passend zu dem Mondknoten in den Fischen werden auch Fische-Geborene (20. Februar bis 20. März) in dieser Phase besonders beeinflusst. In den kommenden Monaten könnten Menschen in diesem Sternzeichen neue Seite an sich entdecken – das kann von Stil über Vorlieben reichen aber auch inneres Wachstum betreffen.

Laut Horoskop wird es in dieser Zeit des Wandels immer wieder Momente geben, in denen sich Fische verloren fühlen könnten – am Ende werden sie aber ein stärkeres Gefühl für ihre Identität zu entwickeln.