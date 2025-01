Chinesisches Horoskop mit übler Vorhersage – diese Sternzeichen sind jetzt vom Pech verfolgt!

Gerade erst hat das neue Jahr 2025 für uns angefangen. Doch das chinesische Neujahr steht noch bevor: Am 29. Januar ist es so weit und das Jahr der Holzschlange startet. Ein Blick auf das chinesische Horoskop kann daher nicht schaden…

Das Horoskop zeigt, dass das neue Jahr für einige Tierkreiszeichen so manche Probleme in Petto hat – sie werden quasi vom Pech verfolgt. Bestimmte Tierkreiszeichen sollten daher einige Dinge im Auge behalten.

Horoskop: Diese Sternzeichen werden vom Pech verfolgt

Zunächst kann es für die Ziegen (also die Geburtsjahre 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 oder 2015) in diesem Jahr der Holzschlange zu einigen Problemen kommen. (Familien-)Konflikte, unnötige Fehler oder gar Unfälle werden vom chinesischen Horoskop vorhergesagt. Aber keine Panik: Wenn du einige Dinge hinterfragst und dich auf dein Bauchgefühl verlässt, kannst du viele blöde Missgeschicke vermeiden. Pass nur gut auf!

Auch interessant: Horoskop: Vom Lotto-Glück geküsst – diese drei Sternzeichen haben die besten Chancen

Auch für das Tierkreiszeichen Schwein (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 oder 2019) stehen die Sterne in diesem Jahr in keinem guten Winkel. Laut Horoskop wirst du es vor allem in Beziehungen schwer haben, aber auch im Freundeskreis oder im Büro könnten dir die ein oder anderen Streitigkeiten oder Missverständnisse Hindernisse stellen. Du solltest versuchen, ganz bewusst zu kommunizieren und dabei Rücksicht auf andere zu nehmen. So kannst du dem Pech aus dem Weg gehen.

Auch Tiger sind vom Pech verfolgt

Zuletzt erwartet die Tiger (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 oder 2022) ein schwieriges Jahr 2025. Den selbstbewussten und energischen Menschen können laut Horoskop genau diese Eigenschaften im neuen Jahr einen Strich durch die Rechnung machen. Frust und Konflikte in der Partnerschaft sind vorprogrammiert! Um die Beziehung zu wahren, solltest du versuchen, geduldig zu sein und unnötige Sticheleien vermeiden. Und keine Sorge: Wenn doch mal ein Konflikt entsteht, hilft abkühlen, zur Ruhe kommen und anschließend darüber reden manchmal wahre Wunder!

Mehr News:

Anders als im klassischen Horoskop sind die Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop nicht an den Geburtsmonat, sondern an das Geburtsjahr geknüpft. Die Tierkreiszeichen sind Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Diese Tierkreiszeichen wiederholen sich reihum alle zwölf Jahre. Aber Achtung: Wenn du im Januar oder Februar Geburtstag hast, musst du die genauen Daten des chinesischen Neujahrs mit deinem Geburtsjahr überprüfen, um zu erfahren, zu welchem Tierkreiszeichen du gehörst.