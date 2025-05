Horoskop: Neues Ich? Für diese zwei Sternzeichen wird der Juni zum Wendepunkt

Der Juni steht kurz bevor und bringt neue Möglichkeiten mit sich. Du möchtest ihn nutzen und zu dir selbst finden? Dann ist das deine Zeit! Denn laut Horoskop ist der Juni für zwei Sternzeichen ein echter Wendepunkt.

In dich zu gehen, ist laut Horoskop genau das richtige, um dein neues Ich zu entdecken. Denn dann spürst du mit etwas Glück, was dich im Kern ausmacht, was du hinter dir lassen kannst – und wonach du dich wirklich sehnst.

Horoskop: Wendepunkt für den Skorpion

Für den Skorpion wird der diesjährige Juni laut Horoskop besonders intensiv. Pluto bringt verborgene Themen an die Oberfläche, während Saturn Ehrlichkeit fordert – in erster Linie mit dir selbst.

So stellst du dich laut Horoskop deinen Schatten und beginnst, Verletzungen als Teil deiner Entwicklung zu akzeptieren. Zur Monatsmitte hin könnte es zu einem klärenden Gespräch oder einer großen Erkenntnis kommen, die dein Leben verändert. Auch in Sachen Liebe und Job passiert einiges. So wächst jetzt das Bedürfnis nach echter Nähe, während du im Beruf nicht mehr nur funktionieren, sondern etwas Sinnvolles tun willst. Du erkennst endlich dein wahres Ich.

Große Veränderung für Zwilling

Auch der Zwilling ist laut Horoskop im Juni auf einer Reise zu sich selbst. Dafür schärft Merkur dir deinen Blick, während dir Mars und Uranus den Mut zur Selbstbefragung schenken.

Was zuerst nach Verunsicherung aussieht, wird zum klärenden Wendepunkt. Du erkennst, was nicht mehr zu dir passt, trennst dich von alten Gewohnheiten und sagst endlich klar Nein. Der Monat bringt dir einen echten Neuanfang: bewusster, echter, freier. Das wirkt sich laut Horoskop auch auf deine Mitmenschen aus und zeigt dir, wer wirklich zu dir hält!