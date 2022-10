Hochzeit: Braut verlässt unmittelbar nach der Trauung den Bundesstaat – der Grund lässt niemanden kalt

Natürlich steht bei jeder Hochzeit das Brautpaar im Zentrum der Aufmerksamkeit. Denen ist es jedoch genauso wichtig, den besonderen Tag im Kreise der Freunde und Familie zu feiern.

Ihre Hochzeit war bis ins Detail geplant und verlief, wie sie sich es erhofft hat, trotzdem machte sich eine Braut aus den USA nach der Zeremonie auf den Weg in einen anderen Bundesstaat. Der Grund hat es in sich.

Hochzeit nahm bereits im Vorfeld unerwartete Wendung

Monatelang plante das Paar aus dem US-Bundesstaat Virginia seine Hochzeit. Eine schöne Trauung und eine ausgelassene Feier sollten das Liebesglück der beiden perfekt machen. Die zahlreichen Bilder in den sozialen Netzwerken lassen gar nicht anmuten, dass nur wenige Tage zuvor eine Schock-Nachricht alles auf den Kopf stellte.

Zwei Wochen vor der Hochzeit erlitt der Großvater der Braut einen Schlaganfall. Die junge Frau konnte es kaum fassen, dass ihr geliebtes Familienmitglied bei der Trauung nicht an ihrer Seite sein könne.

Dabei hatten sich Enkelin und Opa fest vorgenommen den ersten Tanz nach der Zeremonie aufs Parkett zu legen. Der kritische Gesundheitszustand des Rentners machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Allerdings nicht ganz!

Hochzeit: Braut plant süße Überraschung

Kurz nach der Hochzeit entschied sich die frischgebackene Ehefrau zu einer herzerwärmenden Aktion. Sie stieg in einen Flieger nach Florida, um dort ihren Großvater zu besuchen. Am Flughafen legte sie ihr feierliches Make-Up auf und schlüpfte sogar noch einmal in ihr Hochzeitskleid, um den großen Moment zu rekonstruieren.

Die Überraschung ist geglückt. Ein Video auf den Instagram-Kanal der Amerikanerin zeigt die süße Reaktion ihres Opas. Ein wenig verspätet konnten sie also doch noch ihren Tanz nachholen.