Hochzeit rührt ganze Nation zu Tränen – wegen dieser Szene

Eine Hochzeit sollte für das Paar der schönste Tag ihres Lebens werden – das erhofften sich auch Maria und Vitalij. Doch aufgrund der Ukraine-Invasion durch Russland mussten sie ihre Pläne ändern.

Nun konnte das Paar aus der Ukraine die Hochzeit nachholen. Mit einer rührenden Szene während der Zeremonie sorgten die Lehrerin und der Gärtner für Tränen.

Hochzeit rührt ganze Nation zu Tränen

Die Hochzeit der beiden Ukrainer sollte im Juni in Lemberg in der Ukraine stattfinden. Allerdings wurde die Hochzeit verschoben, weil Russland in das Nachbarland einmarschiert ist. Rund fünf Monate später haben Maria und Vitalij die Feier nachgeholt.

Jedoch nicht in der Ukraine, sondern in einer Kirche im Londoner Bezirk Feltham, wo Vitalij seit mehr als zehn Jahren lebt. Auf der Hochzeit sorgten beide für einen emotionalen Moment.

Beide hielten die Hochzeitszeremonie mit Bildern ihrer vermissten Gäste ab. Maria sagte zur englischen „Sun“: „Das Einzige, was wir wirklich wollen, ist das Ende dieses Krieges und eine große Hochzeit, zu der wir so viele Menschen wie möglich einladen können.“

Braut fliegt aus Ukraine für Hochzeit

Das Paar kam 2019 zusammen, nachdem die beiden zuvor mehrere Jahre befreundet waren. Im vergangenen Jahr machte Vitalij dann einen Heiratsantrag. Als der Krieg ausbrach, beschloss sie, sich ihm anzuschließen und nach England auszuwandern.

„Meine Mutter und meine Schwester haben sich entschieden, nicht aus der Ukraine zu fliehen. Sie wollten ihre Ehemänner nicht einfach zurücklassen. Ich fühlte mich auf diese Weise allein, ich konnte einfach nicht in der Ukraine bleiben, ohne zu wissen, ob ich Vitalij jemand wiedersehen würde“, erklärte Maria.

Neben Bildern ihrer vermissten Hochzeitsgäste platzierten sie auf jedem Sitzplatz Sonnenblumen, die Nationalblume der Ukraine.