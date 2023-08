Hochzeit: Braut schmeißt Kind (6) raus – dann eskaliert die Situation

Diese Hochzeit endete nicht so, wie sich viele Beteiligte es sich vorgestellt hatten. Letztendlich wurde sogar ein Kind von der Hochzeit ausgeschlossen – was zu Differenzen zwischen Braut und Bräutigam führte.

So war die Hochzeit letztendlich keineswegs perfekt. Auslöser des ganzen Trubels war, dass das Kind sich nicht an eine geltende Kleiderordnung hielt, was der Braut so gar nicht gefiel.

Hochzeit: Braut rastet aus, als sie DAS sieht

Von der ganzen Situation berichtet der Bräutigam später auf „Reddit“. Bei der Kleiderordnung auf der Hochzeit legte die Braut besonderen Wert darauf, dass niemand außer ihr Weiß trägt. Eigentlich sei alles soweit gut verlaufen, bis er bemerkte, dass seine Frau verärgert ins Bad stürmte. Er eilte hinter ihr her und wollte herausfinden, was los war.

Sie sagte ihm, dass einer der Neffen der Grund sei, da der Sechsjährige eine weiße Fliege trage. Das fand der Bräutigam dann doch etwas übertrieben: „Ich dachte mir sofort, dass sie völlig überreagiert, weil er ein sechsjähriges Kind ist und keine Ahnung hat, dass man zu einer Hochzeit kein Weiß tragen darf. Ich habe es ihr gesagt, aber auf eine viel nettere Art und Weise, und ich sagte, sie solle den Empfang genießen und die ganze Sache vergessen.

Schließlich schickte sie ihrer Schwester eine SMS, sie solle ins Bad kommen und ihr Make-up richten, damit sie wieder rausgehen und sich einen schönen Abend machen könne.“ Doch damit war die Situation noch nicht ausgestanden.

Hochzeit: Situation spitzt sich zu

Der Mann dachte, dass sich nun alles auflösen würde, doch nach etwa einer Stunde wurde er von seiner Schwester angesprochen, die alles andere als begeistert war. „Sie sagte, meine Frau habe sie und ihren Sohn aufgefordert, zu gehen, wenn sie keine Kleidung zum Wechseln für ihn habe“, berichtet der Mann weiter. Das sorgte wiederum für Stress zwischen dem Brautpaar.

„Meine Frau sagte, sie sei völlig im Recht mit dem, was sie verlangte. Ich sagte ihr, wenn sie meine Familie rausschmeißt, dann werde ich auch gerne gehen. Meine Frau fing wieder an zu weinen und sagte, dass dies ihr Tag sei und sie nicht wolle, dass er durch unseren Neffen ruiniert werde. Das machte mich wütend, denn ich hatte genug davon, dass sie uns wegen einer Dummheit den Tag verdarb.“

Das Problem war so groß, dass die Frau seit der Hochzeit bei ihrer Mutter lebt. Der Mann sagt, sie hätten „kein einziges Mal gesprochen“. Bleibt zu hoffen, dass sie sich wieder vertragen können.