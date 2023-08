Hochzeit: Heimliche Tat! Als die Braut sieht, was ihr Mann machte, ist sie völlig sprachlos

Na, bei diesem Antrag zur Hochzeit kann eine Braut ja nur zustimmen! So mancher Mann lässt sich beim Heiratsantrag einiges einfallen. Die einen mögen es klassisch-romantisch, andere sind positiv-verrückt und schießen mit ihrer Kreativität (und ihrem Mut) auch mal den Vogel ab.

Was sich aber Stephen McCann (50) für die Hochzeit und die Stufe zuvor einfallen lassen hat, kann man getrost als einmalig bezeichnen. Er machte seiner Bridget (42) nämlich einen Heiratsantrag am Strand – besser gesagt, IM Strand. Denn die alles entscheidende Frage „Bridget, willst du mich heiraten“ stand tatsächlich in meterhohen Lettern im Sand der Landebahn!

Hochzeit: Braut sprachlos, als sie sieht, was ihr Mann tat

Nach Absprache mit Stephen hatten Flughafenmitarbeiter und Feuerwehrleute die Buchstaben in den Sand der Landebahn der schottischen Insel Barra geschrieben. Bridget war völlig überrascht, als sie aus dem Fenster schaute. Noch im Flugzeug sagte sie ihrem Stephen „Ja“.

Der war ebenso wie die anderen Passagiere der Airline Loganair erleichtert. Die Reise nach Schottland war ein Geschenk von Bridget an Stephen zu dessen 50. Geburtstag. Der aber drehte den Spieß einfach um, besprach heimlich seinen Antrag mit der Fluglinie und dem kleinen Flughafen. „Letztlich mussten wir uns auf Mutter Natur verlassen, da eine Flut die Schrift im Sand leicht wegspülen könnte“, wird Stephen von der Airline zitiert.

Hochzeit: „Bridget will you marry me“ («Bridget, willst du mich heiraten») steht im Sand der Landebahn. Foto: dpa

Heiratsantrag im Sand

Und weiter: „Ich war echt im Stress, aber kurz vor dem Start bekam ich die Bestätigung, dass die Nachricht an Ort und Stelle war, die Piloten wurden informiert – und es ging los.“ Für ihn lief es perfekt. „Bridget erlebte die Überraschung ihres Lebens, als sie aus dem Fenster schaute, so sehr, dass sie fast vergaß, ‚Ja‘ zu sagen.“

Nach der Landung kniete er sich dann noch formell nieder, steckte seiner Bridget einen Ring an. Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Ehe nicht auf Sand gebaut ist…