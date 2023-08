Hochzeit: Braut reicht direkt nach Trauung die Scheidung ein – irre, was sie erzählt

In Großbritannien ticken die Uhren manchmal anders als bei uns in Deutschland. Davon kann auch eine Braut ein Lied singen, die bereits kurz nach der Trauung die Scheidungspapiere einreichte. Diese Hochzeit war wirklich nichts für Romantiker.

Was die junge Britin derart auf die Palme brachte, dass sie es nicht auch nur einen Tag länger mit ihrem Ehemann aushielt, hat die junge Frau in einem TikTok-Video erklärt. Wirklich verrückt, was bei ihrer Hochzeit vorgefallen ist.

Hochzeit: Bräutigam schlug ihr Kuchen ins Gesicht

Die britische TikTokerin Louisa Melcher hat in einem ihrer Videos die Details von ihrem Hochzeitstag verraten und dabei behauptet, dass ihr Bräutigam die Zeremonie ruiniert habe. Die junge Frau teilte mit, dass ihr Bräutigam ihr einen Kuchen ins Gesicht geschlagen hätte. Dabei sei ihr 1.600 Dollar teures Make-up komplett ruiniert worden. Dass der Bräutigam, der aufgebrachten Braut mit einem Feuchttuch hinterherrannte und sich dabei auch noch seine Anzughose zerriss, machte es für die enttäuschte Braut nur noch schlimmer.

Kurzerhand entschloss sich die junge Braut dazu, die Hochzeitslocation zu verlassen. Ohne ein Wort zu sagen, verließ Louisa Melcher die Feierlichkeiten und fuhr mit dem Taxi nach Hause. Bereits im Taxi kümmerte sie sich um den Papierkram für eine Scheidung. In ihrem TikTok-Video erzählt die junge Britin: „Am Ende sparte ich mir 50.000 US-Dollar an Scheidungsgebühren (und die Hälfte meines Nettovermögens), indem ich Beweisen konnte, wie wenig er mich respektierte.“

Ihre Follower auf TikTok nahmen die Geschichte mit Humor auf. Ein User kommentierte: „Ist es nicht eine Hochzeitstradition, sich gegenseitig Kuchen ins Gesicht zu schlagen? Lol“. Ein weiterer User schrieb: „Du solltest seine Persönlichkeit kennen, bevor du ihn heiratest“.

Warum der Bräutigam seiner frisch getrauten Braut auf der Hochzeitsfeier den Kuchen durch das Gesicht zog, ist nicht genau überliefert. Die alten Römer aber glaubten, dass der Kuchenschlag die Dominanz eines Ehemanns über seine Frau zeigte. Einige moderne Paare hingegen vollziehen den Kuchenschlag als alberne Variante der alten Tradition. Scheinbar hatte sich das jetzt geschiedene Ehepaar im Vorfeld ihrer Hochzeit nicht gut genug abgesprochen.