Hochzeit in NRW: Pfarrer haut irren Spruch raus – „Sicher, dass ihr das wollt?“

Eine Hochzeit in NRW hatte so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann für eine Traumhochzeit in NRW. Denn neben einem großen Auflauf von Prominenten war auch ein sehr verliebtes Paar dabei, welches absolut bereit für eine traumhafte Trauung war.

Diesem absoluten Willen und der vertrauten Innigkeit des zukünftigen Ehepaars konnten auch ein paar markante Worte des Pfarrers keinen Abbruch tun. Denn der zuständige Pfarrer fragte das Paar doch tatsächlich kurz vor der Vermählung: „Sicher, dass ihr das wollt?“

Hochzeit in NRW: Prominente Gesellschaft

Laut der „Bild“ handelt es bei der prominenten Hochzeitgesellschaft um bekannte Größen aus dem Kölner Raum. Denn bei der kölschen Traumhochzeit gaben sich der JTI-Manager Hendrik Biergans und seine Inga vor einer atemberaubenden Kulisse am Samstag (12. August) in St. Gereon das Ja-Wort. Hendrik Biergans ist in der Kölner Stadtgesellschaft wegen seines starken Engagements im Ehrenamt eine bekannte Persönlichkeit.

Deshalb war es auch kein Wunder, dass Kölns Ex-Oberbürgermeister Fritz Schramma sein Trauzeuge war und sich beispielsweise unter seinen Gästen der Höhner-Sänger Patrick Lück, Ludwig Sebus, JP Weber, Volker Weiniger, Helmut Wiemer, eine Abgeordnete des Festkomitees, Plattenboss Jürgen Hoppe, Bundestagsabgeordnete Serap Güler und weitere bekannte Kölner Gesichter befanden.

Hochzeit in NRW: „Dann beenden wir das hier“

Für einen besonders witzigen Moment sorgte der Pfarrer Robert Kleine, als er die Trauung leitete und kurz vor dem Ja-Wort folgenden Spruch heraushaute: „Seid ihr auch sicher, dass ihr das wollt? Sonst beenden wir das hier“, sagte der Pfarrer nur kurz, bevor sich das Brautpaar die Eheringe ansteckte. Bei dem Spruch guckte aber keiner komisch, sondern die prominente Hochzeitsgesellschaft brach in kräftiges Lachen aus.

Hendrik Biergans und seine Inga ließen sich auch nicht negativ davon beeindrucken und sagten im Anschluss beide „Ja“. Das war aber auch keine große Überraschung, schließlich ging Biergans bereits vor zwei Jahren ganz stilecht auf Sylt vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

Das glückliche und frisch vermählte Paar resümierte seinen großen Tag mit folgenden Worten: „Ein wunderbarer Tag mit wunderbaren Menschen.“ Das fast wunschlos glückliche Ehepaar sammelte auf seiner Hochzeit für einen lang ersehnten Wunsch.

„Es geht nach New York auf Hochzeitreise“, freuen sich die beiden auf eine tolle Zeit auf Übersee. Und die passende Hochzeitsgesellschaft für ein paar großzügige Spenden, die eine tolle Hochzeitreise ermöglichen können, war ja durchaus vorhanden.