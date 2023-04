Hochzeit in NRW: Paar hat irre Idee zur Trauung – selbst der Standesbeamte spielt mit

Eine ganz besondere Hochzeit in NRW wurde kürzlich in Hamm gefeiert. Da Braut und Bräutigam seit jeher eine Vorliebe für Science-Fiction teilten, wollte sie dies auch zum Thema ihrer standesamtlichen Feier machen.

Verkleidet gingen sie also zu ihrer Hochzeit in NRW. Doch mit dem Einsatz der Gäste und des Standesbeamten hätten sie nie gerechnet.

Hochzeit in NRW als Star Wars Mottoparty

Bei ihrer standesamtlichen Hochzeit in Hamm verkleideten sich Bräutigam und Braut – beide große Star-Wars-Fans – als Han Solo und Prinzessin Leia. „Der Heiratsantrag kam mitten in dieser verrückten Coronazeit, wo man nicht wusste, was ist möglich an Feierlichkeiten und was nicht“, erzählte die Braut gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“. „Da haben wir einfach das Beste draus gemacht und gesagt, dann machen wir es richtig verrückt. Wir machen eine Mottoparty. Ich wollte ja schon immer eine Disney-Prinzessin sein. Also haben wir gesagt: Han Solo und Prinzessin Leia heiraten“, erfüllte sich die Braut einen langersehnten Traum.

Die 41-Jährige aus dem Münsterland und ihr ein Jahr älterer Mann aus Hamm hatten sich auf einer Feier kennengelernt und zogen später in Hamm zusammen. Beide waren große Science-Fiction und Star Wars-Fans und wollten deshalb eine Hochzeit der Rebellen feiern. Doch mit dem Anklang bei ihren Freunden und der Familie hätten sie nie gerechnet. Die kamen ebenfalls alle in Roben gehüllt und mit Laserschwertern bewaffnet. Das Paar war ganz gerührt.

Brautpaar vom Einsatz begeistert

„Wir haben es unseren Gästen frei gelassen, was sie mit dem Motto anstellen. Aber als wir alle in den Kostümen gesehen haben, waren wir sehr begeistert“, so der Bräutigam. Selbst der Standesbeamte hatte sich als Jedi-Ritter verkleidet. „Er hat das wundervoll gemacht und genau die richtige Balance zwischen Hochzeitsansprache und Star-Wars-Anspielungen gefunden. Wir sind noch immer richtig begeistert.“

Dann sprengten auch noch Chewbacca, Darth Vader und Boba Fett von der Star-Wars-Fanforce in Hamm die Hochzeit und beglückwünschten das Paar. Danach gab es ein galaktisch abenteuerliches Fotoshooting. „Eigentlich hatten wir gar nichts Großes geplant, es war dann aber doch eine recht große Feier vor Ort. Wir sind immer noch geflasht“, konnte die Braut ihr Glück kaum fassen.

Zwar erst in einem Jahr, aber dann in groß, will das Paar noch kirchlich heiraten. „Wir wurden schon gefragt, welches Motto wir uns für den Tag aussuchen. Aber in der Kirche wollen wir es schon etwas klassischer haben. Was die Gäste zur Feier tragen, wollen wir aber nicht vorgeben. Wer sich also verkleiden will, darf das gern tun“, erklärte der Bräutigam.