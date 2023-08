Hochzeit: Mann geht erneute Ehe ein – Tochter fällt vom Glauben ab, als sie die Braut sieht

Bei dieser Hochzeit kochten die Emotionen bereits über, bevor die Trauung überhaupt losging. Im Zentrum der Aufregung stehen ein Familienvater, dessen zweite Ehe und eine Braut mit ganz besonderen optischen Merkmalen. Aber eins nach dem anderen.

Chris Chapin betreibt einen Friseursalon im US-Bundesstaat Arizona. Der 44-Jährige hatte sich vor geraumer Zeit von seiner Frau geschieden, mit der er drei Kinder hat. Eines der Kinder ist Tochter Tizziana (21), die im Salon des Vaters arbeitet.

Hochzeit wird zum Streitfall

Eine weitere Mitarbeiterin des Friseursalons ist Savana. Mit ihren 28 Jahren ist sie zwar ganze 16 Jahre jünger als Chris. Das hielt die beiden aber nicht davon ab, ein Paar zu werden. Die Folge: Es kam zur Hochzeit, wie die „New York Post“ berichtet.

Die geplante Hochzeit von Chris und Savana schlug zunächst hohe Wellen in der Familie. Speziell Tochter Tizziana konnte sich nicht mit der Vorstellung anfreunden, dass sein Vater die 28-jährige Savana heiraten würde. Savana erinnert sich noch gut an Tizzianas Reaktion: „Tizziana fühlte sich enorm vor den Kopf gestoßen.“

Das hatte mehrere Gründe. Zum einen hegte Tizziana lange Zeit den Verdacht, dass Savana mit Chris nur deswegen eine Beziehung führe, um sich in ihrem Job bessere Chancen zu verschaffen. Und zum anderen störte Tizziana sich an einem ganz besonderen Umstand: Savana sieht Tizziana zum Verwechseln ähnlich.

Ende gut, Hochzeit gut

Das finden auch viele Tiktok-Nutzer, die unter einem Clip der beiden ihre Verwunderung zum Ausdruck bringen. So schreibt eine Nutzerin: „Wenn mein Vater jemanden heiraten würde, der so aussieht wie ich, wäre ich ganz schön traumatisiert.“ Und eine andere Nutzerin meint: „Ihr seht ja aus wie Schwestern. Will Chris etwa eine Hochzeit mit seiner eigenen Tochter?“

Das Wichtigste: Am Ende konnten sich alle Beteiligten mit der Situation arrangieren. Die Hochzeit war eine wunderbare Feier, und Chris und Savana haben mittlerweile selbst drei Kinden.