Hochzeit schockt alle Gäste – als der Bräutigam plötzlich diese Details über die Braut auspackt

Von dieser Hochzeit werden die Gäste wohl noch länge reden. Im Mittelpunkt der Aufregung stehen der Bräutigam und dessen brisante Eheversprechen. Aber eins nach dem anderen.

Der Fotograf Jonathan Pajake wurde zuletzt beauftragt, eine Hochzeit mit vielen schöne Schnappschüsse festzuhalten. Was er vorab nicht ahnen konnte: Ein Video der Trauung sollte anschließend zum viralen Hit werden.

Hochzeit wird für Gäste unangenehm

Als die Braut und der Bräutigam vor dem Altar standen und sich das Ja-Wort gaben, lasen beide ihre Eheversprechen vor. So weit, so normal. Was der Bräutigam dabei zu sagen hatte, ließ die Gäste dieser Hochzeit jedoch sprachlos zurück. „Ich hoffe, wir werden richtig viel Sex haben. Richtig viel“, so der Bräutigam.

Und weiter: „Ich brauche nur zwei Dinge, um glücklich zu sein: einen vollen Magen und leere Eier. Bei einer dieser Sachen bist du schon großartig. Aber wir müssen endlich dafür sorgen, dass du Koch-Unterricht nimmst.“

Auch interessant: Hochzeit endet in einer Katastrophe – als die Braut vor der Trauung diesen Alptraum erlebt

Hochzeits-Rede eskaliert

Der Bräutigam hörte einfach nicht auf. „Und auch wenn mein Magen mal nicht voll sein sollte – es wird niemals jemanden geben, den ich mehr lieben könnte als dich. Es sei denn, ich bekomme irgendwann die Chance Margot Robbie zu treffen. Das Leben kann nicht schöner werden als in den Momenten, wenn die Kinder schlafen gehen und du mir sagst, ich soll ins Schlafzimmer kommen.“

Anschließend ging er noch auf manche Sex-Praktiken ein, die er mit seiner Braut gern vollzieht. Dann warf er der Braut einen Kuss zu und beide gaben sich das Ja-Wort.

Mehr Themen:

Kritik an Rede von Bräutigam

Der Fotograf veröffentlichte das Video bei Tiktok, wo es im Handumdrehen viral ging. Viele Nutzer finden es nicht in Ordnung, dass der Bräutigam die Gäste auf der eigenen Hochzeit mit einer solche Rede schockte. „Das ist einfach nur respektlos, wenn man sowas vor Familie und Freunden ausbreitet“, schreibt ein Nutzer: „Wenn ich dort eingeladen gewesen wäre, wäre ich sofort aufgestanden und gegangen.“

Und ein anderer User meint: „Das ist so ein No-Go. Einfach nur ekelhaft!“