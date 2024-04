BVB-Wahnsinn gegen Atletico: Plötzlich reden alle über IHN

Was für ein Champions-League-Abend im Signal Iduna Park! Borussia Dortmund schlägt Atletico Madrid in einem unfassbaren Viertelfinal-Rückspiel mit 4:2 (2:0) und zieht ins Halbfinale der Champions League ein (Hier mehr!).

Ein Star hatte am „Wunder von Dortmund“ entscheidenden Anteil. Die Rede ist von Marcel Sabitzer. Nach schwierigem Start ist der Sommer-Neuzugang plötzlich einer der wichtigsten Spieler bei Borussia Dortmund – und stellte das auch gegen Atletico Madrid unter Beweis.

BVB zieht ins Halbfinale ein – ER ist der überragende Mann

Gegen Borussia Mönchengladbach war er schon der Spieler des Spiels. Mit zwei Toren schoss er den BVB in Gladbach zum Sieg. Und auch gegen Atletico Madrid stand Marcel Sabitzer wieder im Fokus. Schon nach wenigen Minuten hatte er die große Chance zum 1:0, vergab aber aus kurzer Distanz kläglich.

Am Ende wurde Sabitzer dann aber doch zum spielentscheidenden Mann: Den Treffer zum 2:0 von Maatsen legte er auf. Und auch nach dem Atletico zurückkam und ausglich, war es Sabitzer, der für die Wende sorgte. Den Treffer zum 3:2 von Niclas Füllkrug legte er mit einer schönen Flanke auf. Das Tor zum 4:2 erzielte er dann selbst.

Watzke schwärmt: „Er ist überragend“

„Für mich war Sabitzer heute das Sinnbild dieser Mannschaft“, sagte Amazon-Experte Matthias Sammer. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke lobte ihn in höchsten Tönen: „Marcel Sabitzer hat das in den letzten Spielen schon angedeutet und heute hat er es veredelt. Genau dafür haben wir ihn geholt. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass man einem Spieler auch mal ein paar Wochen Zeit geben muss, bis er sich in die Abläufe integriert hat. Er ist überragend.“

Und auch Teamkollege Julian Brandt, der den Treffer zum 1:0 erzielte, huldigte Sabitzer für seine überragende Leistung gegen Atletico Madrid: „Ich habe die Trophäe bekommen, aber für mich ist er der Spieler des Spiels.“ Nach schwierigen Monaten scheint Sabitzer nun endlich in Dortmund angekommen zu sein.