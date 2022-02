Hochzeit: Paar findet nach Scheidung erneut zueinander – zwei Tage nach der Trauung stirbt der Ehemann

Diese Story über eine Hochzeit in den USA könnte geradewegs aus Hollywood stammen!

50 Jahre nach ihrer Scheidung findet ein Paar wieder zueinander. Die erneute Hochzeit findet am 26. Januar im Krankenhaus statt – zwei Tage später stirbt der Bräutigam.

Hochzeit: Geschiedenes Paar heiratet zum zweiten Mal

Es geht um die Liebesgeschichte von Patricia und Eddie. Sie ist 75 Jahre alt, er ist 74 Jahre alt geworden. Am 26. Januar haben sie sich im Mountain View Hospital das Ja-Wort gegeben – zum zweiten Mal in ihrem Leben wohlgemerkt!

Diese Story aus Las Vegas geht tief unter die Haut: Zwei Tage nach der Hochzeit stirb der Bräutigam. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Hochzeit: Scheidung nach einem Jahr Ehe

„Wir waren jung und naiv“, äußerte sich Patricia im Krankenhaus zu ihrer ersten Trauung mit Eddie, die in den 70ern in Las Vegas stattgefunden hatte. „Wir haben uns ein Jahr später scheiden lassen, blieben aber in Kontakt“, so Patricia laut People.

Hochzeit: Nach 50 Jahren Scheidung gab sich ein Brautpaar wieder das Ja-Wort. (Symbolbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Auch, wenn sie jahrelang in Kontakt blieben, so lebten beide doch ihr eigenes Leben. Bis vor fünf Jahren. Der ausschlaggebende Wendepunkt soll eine Nachricht von Patricia an Eddie auf einer Social Media-Plattform gewesen sein. „Happy Birthday an meinen Lieblings-Exmann“, soll sie ihm geschrieben haben. Daraufhin hat Eddie Patricia nach Kalifornien eingeladen.

Es begann eine wunderschöne Liebesgeschichte!

Hochzeit: 50 Jahre nach der ersten Hochzeit heiratet Paar erneut

Patricia und Eddie trafen sich in Las Vegas zum Dinner, wo die alten Erinnerungen aufkamen. Im Jahr 2017 verkaufte er sein Haus in Kalifornien und zog nach Las Vegas, um gemeinsam mit Patricia zu leben. Obwohl sie für den Rest ihres Lebens zusammenleben wollten, so hegte Patricia nicht einmal den Gedanken, noch einmal zu heiraten.

Das änderte sich jedoch schnell, als bei Eddie Krebs diagnostiziert wurde und er auch noch an Corona erkrankte, so People.

Am 24. Januar 2022 hielt Eddie um Patricias Hand an. Zwei Tage später gaben sie sich offiziell das Ja-Wort. Auch, wenn die Hochzeit durch die Corona-Infektion nicht umständlicher hätte sein können, hat das Krankenhaus die Trauung dennoch ermöglicht. Sogar mit Musik und Blumen!

Zwei Tage später starb Eddie im Kreis seiner Familie. „Wir hatten fünf wundervolle Jahre“, so Patricia. (ali)