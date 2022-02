Hochzeit: Gast erlaubt sich Unmögliches – DAMIT will sie zur Trauung erscheinen

Bei einer Hochzeit wünscht sich fast jede Braut, dass alle Augen auf sie gerichtet sind, wenn sie den Gang zum Altar entlang spaziert. Wehe der- oder demjenigen, der es wagt, der Braut die Show stehlen zu wollen.

Doch genau das könnte einer Braut auf ihrer Hochzeit nun passieren. Kurz vor der Feier muss ein Gast nämlich feststellen, dass sie eine wichtige Regel nicht beachtet hat. Oder ist es vielleicht doch nicht so schlimm, wie sie denkt?

Hochzeit: Gästin verzweifelt – DAS hat sie nicht bedacht

Auf TikTok meldete sich eine Frau mit einer verzweifelten Frage an ihre Follower, wie die „Sun“ berichtet. Denn als sie vor dem Spiegel steht und ihr Kleid für die Hochzeit ihrer Cousine anprobiert, machte sie eine erschreckende Erkenntnis: „Wenn du aus Versehen ein Hochzeitskleid für die Hochzeit deiner Cousine kaufst“, schrieb sie auf ihrem TikTok-Account.

Hochzeit: Es ist ein ungeschriebenes Gesetz - doch ein Gast könnte diese heilige Regel brechen. Foto: imago images/Westend61

Ein absolutes No-Go! Für viele Frauen ist die Wahl des Hochzeitskleides entscheidend. Oft träumen sie schon als kleines Mädchen davon, wie es ist, wenn sie in einem wunderschönen weißen Traumkleid vor ihrem Bräutigam stehen. Deshalb gilt seit Urzeiten auf den meisten Trauungen das ungeschriebene Gesetz: Nur die Braut darf in weiß kommen.

Hochzeit: Es gibt noch ein Problem

Aber genau deshalb konnte eine Großzahl ihrer Follower das Problem gar nicht erkennen, laut der britischen „Sun“. Denn auf dem Bild, was sie zusätzlich postete, trug die Frau ein blassrosa Kleid mit Puffärmeln und einem Rock im Prinzessinnen-Stil.

In der Bildunterschrift fügte sie hinzu: „SOS viel größer als erwartet, kann es nicht zur Hochzeit meiner Cousine tragen.“ Und tatsächlich, die zierliche Frau geht in dem Kleid etwas unter. Die Aufmerksamkeit der anderen Gäste könnte sie also schon auf sich ziehen. Vielleicht sollte sie lieber nochmal schnell eine Shoppingtour einlegen, bevor sie am Ende eine verärgerte Cousine hat. (cg)