Hochzeit ein Fehler? Frau outet sich sechs Jahre später als lesbisch – Reaktion ihres Mannes ist unglaublich

Für die meisten wäre es ein Albtraum, wenn sich der Partner oder die Partnerin Jahre nach der Hochzeit in einer heterosexuellen Beziehung plötzlich als homosexuell outet. Nicht so jedoch in diesem ungewöhnlichen Fall!

Als Nicoletta Popa ihrem Mann sechs Jahre nach der Hochzeit ihr Geheimnis verriet, reagierte der überraschend.

Hochzeit: Frau verheimlicht lange ihre Sexualität – nach sechs Jahren erzählt sie es ihrem Mann

Die 26-jährige Nicolette Popa und ihr Partner Ryan Popa aus North Carolina, USA, sind seit acht Jahren glücklich verheiratet und haben bereits zwei Kinder, Jac (5) und Clay (4).

Nicolette wusste eigentlich schon immer, dass sie lesbisch ist, traute sich jedoch nie, das offen zuzugeben – schon gar nicht gegenüber ihrem Partner Ryan. „Als ich aufgewachsen bin, war es nicht wirklich ein Problem, schwul zu sein. Aber als ich älter wurde, fühlte es sich an, als hätte ich eine Last auf meiner Brust“, erinnerte sie sich. „Ich wusste, dass es etwas gab, das ich herausfinden musste.“ Doch fürchtete sie sich vor der Reaktion ihrer Familie und ihres Partners.

Ein paar feierte vor acht Jahren ihre Hochzeit, doch dann outete sich die Frau plötzlich als lesbisch. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

„Meine Familie ist definitiv konservativ, wir kommen aus dem Mittleren Westen“, erzählte Nicolette. „Wir sind mit Jagen und Fischen und all diesen Dingen aufgewachsen, Ryans Familie ist auch ziemlich religiös.“ Auch als sie mit 19 ihren den damals 20-jährigen Ryan heiratete, war ihr bereits bewusst, dass sie eigentlich lesbisch war.

Im Sommer 2020 hielt sie es dann nicht länger aus und beichtete ihm ihr Geheimnis – ganze sechs Jahre nach der Trauung. Doch wie ihr Mann auf die Neuigkeit reagierte, überrascht.

Hochzeit: Frau outet sich nach sechs Jahren als lesbisch – ihr Mann reagiert positiv

Ryan war nicht wirklich überrascht über die Offenbarung seiner Frau. „Es war kein Schock für mich, als Nicolette sich outete“, verrät er. „Ich hatte einen Verdacht, aber ich wollte nicht fragen – ich wollte warten, bis sie es mir selbst sagt.“ Nicht nur, dass er kein Problem mit ihrer Sexualität hatte, er schlug ihr auch noch vor – zum Wohle der beiden Kinder – verheiratet zu bleiben.

------------------------------------

Beliebte Sprüche und Glückwünsche zur Hochzeit:

„Wir wünschen euch ein Leben voller Glück und Liebe.“

„Euer Hochzeitstag möge kommen und gehen, aber eure Liebe möge für immer wachsen.“

„Wir sind glücklich, diesen schönen Tag mit euch gemeinsam feiern zu können.“

„Bevor du heiratest, habe beide Augen offen, doch hinterher drücke eines zu.“

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

------------------------------------

Damit war die 26-Jährige einverstanden. „Wir sind immer noch verheiratet und leben immer noch zusammen in unserem Haus mit unseren Kindern“, freute sich die erleichterte Frau. „Im Moment funktioniert das, was wir tun. Wir versuchen, unsere Karrieren zu planen und dafür zu sorgen, dass unsere Kinder das beste Leben haben. Es geht darum, dass die Kinder glücklich sind, dass sie wissen, dass sie geliebt werden, und dass sie beide Elternteile so oft wie möglich um sich haben.“ Doch wie gehen die beiden Ehepartner nun miteinander um?

Hochzeit: Outing nach sechs Jahren Ehe – SO lebt das Ehepaar heute

Für Nicolette ist Ryan immer noch ihr „Seelenverwandter“. „Ryan und ich haben diese Freundschaft aufrechterhalten, er wird immer mein bester Freund sein.“ Das stellt sie jetzt auch mit mehreren TikTok-Videos unter Beweis. Darin zeigt sie, wie gut ihre Ehe selbst nach dem Outing funktioniert. Unter dem Titel „Teamwork macht den Traum wahr“ verrät sie, wie ihr Partner und sie darüber sprechen, wie man Frauen aufreißt. Offenbar haben die beiden sogar den gleichen Geschmack, was das angeht – wie sie in einem weiteren Video berichtet.

-----------------------------------

Mehr Hochzeits-Themen:

Hochzeit: Braut verlangt Ungeheuerliches von ihrer besten Freundin – die wird deutlich: „Nicht für einen Haufen Fremder“

Hochzeit: Braut ersetzt Trauzeugin – der Grund ist tragisch: „Hat ihr Herz gebrochen“

Hochzeit: Braut flippt wegen ihrer Stiefschwester total aus – weil sie sich DAS „erlaubt“

-------------------------------------

Während Mann und Familie ihre neue Lebensweise unterstützen, tun das jedoch längst nicht alle, wie die „New York Post“ berichtet. In einem Kommentar unter ihren Videos schreibt jemand: „Ich wünschte, sie würden sich scheiden lassen, damit der Kerl wieder Liebe finden kann. Ich würde nie jemandem verzeihen, der meine Zeit so verschwendet.“ Andere jedoch berichtet von ähnlichen Erfahrungen und unterstützen das Paar in ihrer Entscheidung, zusammenzubleiben. (mbo)