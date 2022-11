Hochzeit: Paar kann endlich heiraten – zuvor lehnten 31 Kirchen die Trauung ab

Unfassbar, was ein Paar alles durchmachen musste, bis es endlich Hochzeit feiern konnte. Bei 31 Kirchen hatte es sein Glück versucht und wurde Mal ums Mal abgewiesen.

Im Oktober konnte die Hochzeit dann endlich in London stattfinden. Das Paar war überglücklich. Doch warum hatten sich die anderen Kirchen alle quer gestellt?

Hochzeit: Paar von 31 Kirchen abgelehnt – „Hatte schon fast aufgegeben“

Quer – beziehungsweise queer – war das Stichwort. Denn bei dem Paar handelte es sich um zwei Männer. Bei David (30) und Shane (39) klappte es deshalb erst beim 32. Versuch, weil alle anderen Kirchen kein homosexuelles Pärchen verheiraten wollten. Dabei hatten die zwei immer den Wunsch gehabt, sich in einer Kirche das „Ja“-Wort zu geben.

„Ehrlich gesagt, hatte ich schon fast aufgegeben“, erzählte der Ältere der beiden im Interview mit „Metro“. „Aber als ich mit Pfarrerin Tessa sprach, schrie ich förmlich vor Freude und sprang durch den Raum. David hat mir nicht geglaubt. Es war ein unglaubliches Gefühl.“

Die Pfarrerin sagte zu ihm: „Ich kann sehen, dass ihr euch liebt. Jeder verdient es, die Person zu heiraten, die er liebt“. „Und damit hat sie recht“, sagte Shane.

Hochzeit: Alle guten Dinge sind 32

Am 21. Oktober war es dann endlich so weit: Shane und David gaben sich vor versammelter Familie und Freunden das „Ja“-Wort. „Der Tag war so besonders“, erinnerte sich die Pfarrerin. „Sie sind so mutig.“

Das Paar selbst werde den Tag natürlich ebenso wenig vergessen: „Wir waren an diesem Tag von so viel Liebe umgeben. Es war die perfekte Hochzeit“, schwärmte David. Also hatte sich ihre Geduld am Ende doch ausgezahlt. „Es war so bewegend, überwältigend, ich konnte es kaum glauben“, fand Shane. „Es war wirklich ein ganz besonderer Moment.“

Bräutigam wendet sich an andere homosexuelle Paare

„Homosexuelle Menschen glauben einfach nicht, dass es möglich ist, aber wenn Sie ein gleichgeschlechtliches Paar sind und kirchlich heiraten wollen, dann geben Sie nicht auf“, bat Bräutigam Shane. „Ich glaube, viele Kirchen haben Angst vor einer Gegenreaktion – vor Leuten, die sagen, dass das nicht in der Bibel steht.“

Mehr News:

Doch er glaubte fest daran, dass auch die Kirche es schaffen werde, „einen Weg (zu) finden, das für sich selbst zu interpretieren und es möglich zu machen“. Denn: „Liebe ist Liebe, egal ob man schwul ist oder heterosexuell“.

Im Vereinigten Königreich können gleichgeschlechtliche Paare seit 2013 heiraten, wie „Metro“ berichtet.