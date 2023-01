Hochzeit: Paar gibt sich das Ja-Wort – plötzlich rennt die Braut ins Krankenhaus

Monatelange Planung, ganz genaue Terminierung – alles muss perfekt sein für diesen einen Tag. Die Hochzeit soll für das Brautpaar unvergesslich werden. Dass aber nicht alles nach Plan verläuft, beweist diese Geschichte.

Die Hochzeit war in vollem Gange und das Paar gab sich das Ja-Wort. Doch dann verließ die Braut auf einmal die Zeremonie und eilte ins Krankenhaus.

Hochzeit im Schnelldurchlauf

Normalerweise dauert eine Hochzeit mehrere Stunden. Die von Jenna Robinson dauerte allerdings nur 20 Minuten. Sie wollte nämlich die Geburt ihrer Enkelin nicht verpassen. Baby Addison kam genau in dem Moment, als sich das Paar das Ja-Wort gab.

In einem Interview mit der englischen Zeitung „The Sun“ verriet sie: „Ich hatte die Hochzeit seit Ewigkeiten geplant.“ Ihre Tochter Elise hatte in der Nacht zuvor Wehen bekommen. „Es war überhaupt nicht klar, ob ich es zur Hochzeit schaffen würde“, sagte die werdende Braut.

Die ganze Zeit war sie bei ihrer Tochter im Krankenhaus, musste aber zum Standesamt und die Hochzeit durchführen. „Mein armer Mann war in Tränen aufgelöst und wartete darauf, ob ich überhaupt auftauche“, erzählt sie.

Braut rennt während Hochzeit ins Krankenhaus

Sie ging schnell nachhause, zog sich um und rannte zum Standesamt. Alles dauerte 20 Minuten und dann ging es wieder ins Krankenhaus. Die Geburt verpasste sie zwar, aber umso glücklicher war sie dann, als sie das Baby ihrer Tochter in den Armen hielt.

Es fühlte sich großartig an, ihn zu treffen.“ Da hatte ihr Mann Paul, der Mechaniker ist, sicherlich nichts einzuwenden.

Im Gegenteil: Auf den Bildern, die „The Sun“ eingeschickt bekommen hat, sehen Brautpaar und Mutter mehr als nur glücklich aus – erschöpft zwar, aber glücklich. In Zukunft haben sie alle am gleichen Tag etwas zu feiern: Den Geburtstag von Sohn Addison und den Hochzeitstag von Jenna und Paul.