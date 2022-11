Hochzeit: Frau heiratet ihren Stiefbruder – Leute flippen aus: „Ist das nicht illegal?“

Wo die Liebe hinfällt: Auf Tiktok sorgt eine Griechin für Erschütterung. Sie ist verliebt – und zwar in ihren Stiefbruder! Und den hat sie inzwischen sogar geheiratet. Mit entsprechenden Reaktionen der Follower.

Vicky Papadakis zeigt auf Tiktok, wie sie mit ihrem Stiefbruder und Ehemann Matt Kiatipis zusammenlebt. Beide versichern sich in den Kurzvideos gegenseitig ihre Liebe, mit ihrem Account (über 709.000 Follower) ist die griechische Schönheit sogar in den Trends aufgeploppt.

Hochzeit: Frau verliebt in eigenen Stiefbruder

In einem ihrer Clips zeigt sie, wie ihr Matt ins Zimmer kommt. Die Szene kommentiert sie mit einem Augenzwinkern, schreibt dazu: „Wenn dein Stiefbruder ins Zimmer kommt und du vergisst, dass er dein Stiefbruder ist…“

Ein anderer Clip zeigt, wie die beiden romantisch tanzen. Dabei kündigt Vicky an: „Leute, ich werde meinen Stiefbruder heiraten!“ Sie will mit ihrer offenen Social-Media-Offensive zeigen, wie sehr sie zu ihrer ungewöhnlichen Beziehung steht – gleichgültig, was ihre Follower denken und sagen.

Tiktok-User flippen aus: „Ist das nicht illegal?“

Provokant teilt sie sogar mit: „Kommentiert, wenn ihr Einladungen zur Hochzeit wollt!“ Die Kommentare überschlagen sich.

Hier einige ausgewählte Stimmen aus Tiktok:

„Kurios!“

„Ist das nicht illegal?“

„Einige Dinge gehören einfach nicht ins Social Media!“

„Sie sind keine Geschwister. Wenn sie zusammen aufgewachsen sind, wäre es seltsam. Wenn nicht, müsst ihr alle mal chillen!“

„Ich sehe überhaupt nichts Falsches daran. Sie sind nicht blutsverwandt.“

„Ich weiß, es ist nicht illegal, aber es fühlt sich falsch an.“

Tja, die Hauptsache ist doch, dass das Paar glücklich ist. Und wenn man nach den Bildern schaut, ist das wohl auch der Fall…