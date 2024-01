Heidi Klum: DIESES Outfit verstört ihre Fans – „Das hab ich nicht erwartet“

Für ihre ausgefallenen Kostüme wird Heidi Klum weltweit gefeiert, zumindest zu Halloween! Mit ihrem neuesten Outfit jedoch hinterlässt das bekannte Model ihre Fans eher verwirrt. Was es damit auf sich hat…

Nachdem Heidi vor zwei Jahren bereits mit dem Song „Chea Tai with Heidi“ für musikalisches Aufsehen gesorgt hat, gibt es jetzt Nachschub. Denn in den sozialen Medien hat die vierfache Mutter immer mal wieder die Werbetrommel für ihren neuen Song „Sunglasses at Night“ gerührt, nicht zuletzt in einem schrillen Kostüm.

Die einen mögen es bunt, die anderen rund – so lässt sich etwa Heidis neueste modische Errungenschaft beschreiben. Auf TikTok hat die „GNTM“-Jurorin nun ein lustiges Video geteilt. Zuerst sieht man die 50-Jährige im Bett, bevor sie sich dann als ein wildgewordener Fellball mitten auf einem Football-Feld präsentiert und sich zu ihrem Song warmtanzt. Skurrile Eindrücke, die ihre Fans erstmal verarbeiten müssen…

„Was soll das sein?“, möchte ein verwirrter Follower auf TikTok wissen. Ein weiterer Fan ergänzt ratlos: „Ich weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen soll…“ Andere fragen sich wiederum, wie die Model-Mama mit dem pelzigen Fummel aufs stille Örtchen gehen kann.

„Und was machst du, wenn du hinfällst?“, so eine weitere berechtigte Frage eines TikTokers.

Wer denkt, dass dieses schrille Kostüm von Heidi höchstpersönlich ausgedacht wurde, der irrt. Tatsächlich stammt dieser riesige, schwarze Pelzball aus der neuesten Kollektion des Designers Christian Cowan. Offensichtlich ist dies der neueste Trend in den USA!