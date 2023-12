Heidi Klum plaudert geheime Pläne aus – „Sollte eine Überraschung sein“

Derzeit laufen die Dreharbeiten zur 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Wieder einmal muss Model-Mama Heidi Klum Träume platzen lassen und angehende Models nach Hause schicken. Das Zeug zum Top-Model hat nicht jeder.

Eine internationale Karriere wie Heidi Klum können nur die wenigsten aufweisen. Auf den Laufstegen dieser Welt ist die 50-Jährige nicht mehr zu sehen, dafür in zahlreichen TV-Shows. Nun plant sie eine weitere Bühne für sich zu erobern.

Heidi Klum geht mit „Tokio Hotel“ auf Tour

Auch nach vier Ehejahren zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz noch verliebt wie am ersten Tag. Die beiden Turteltauben können kaum voneinander lassen, Tom begleitet seine Frau deshalb auch zu den Aufzeichnungen von „Germany’s Next Topmodel“. Nicht verwunderlich, dass die 50-Jährige umgekehrt auch bei ihrem Liebsten sein will, wenn der wieder mit der Band auf Tour geht.

Doch in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story lüftete das Model ein kleines Geheimnis: „Ja, ich gehe mit ‚Tokio Hotel‘ auf Tour. Ich weiß, es sollte eine Überraschung sein, aber ich werde dort eine Background-Sängerin sein.“ Anschließend trällerte sie ein paar kleine Töne. In der letzten Folge bewies Heidi Klum ihr Gesangs-Talent mit dem Song „Chai Tea with Heidi“, den sie zusammen mit Rapper Snoop Dogg performte. Der Hit wurde die offizielle Titelmusik ihrer Prosieben-Castingshow.

Noch mehr News rund um Heidi Klum:

Nun will sie also auch auf der großen Bühne vor Tausenden von Fans live performen – wenn auch im Hintergrund. Mit Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill hat sie wohl die besten Gesangs-Coaches an ihrer Seite. Bis Tourstart hat sie noch Zeit zum Üben. Denn wie die Band am 5. Dezember bekannt gegeben hat, geht es erst im März 2025 wieder auf große Europa-Tour – auch mit Stopps in Deutschland.