Hochzeit: Unfassbar dreist, wie diese Braut mit ihren Gästen umgeht – „Das ist nicht mein Problem!“

Eine Hochzeit ist für viele Menschen der schönste Tag im Leben – vor allem, wenn es sich dabei um die Eigene handelt. Ein weißes langes Kleid, leckeres Essen und eine ausgiebige Feier mit Musik, die bis zum nächsten Morgen andauert. Was darf bei der Eheschließung natürlich auch nicht fehlen? Freunde und Familie, die das Paar an ihrem besonderen Tag unterstützen und feiern. Dieser Braut scheint die pünktliche Anwesenheit ihrer Gäste jedoch nicht allzu wichtig zu sein.

Hochzeit: 30 Minuten Zeit zum Fertigmachen

Eine kleine Hochzeit im engsten Kreis oder eine Mega-Sause mit allen, die dabei sein wollen? Vor dieser Frage stehen viele Paare, die in der Planung ihrer Hochzeit stecken. Doch nicht nur das, auch Location, Datum und Uhrzeit sowie die Unterbringung der Gäste sind Punkte, über die man sich frühzeitig Gedanken machen muss – sollte man zumindest meinen. Eine Braut hat bei der Hochzeitsplanung nämlich alles andere als großzügig kalkuliert und gibt ihren Gästen nicht drei Stunden, nicht zwei Stunden, sondern gerade mal 30 Minuten Zeit, um sich fertig zu machen. Das löst im Netz eine heftige Diskussion aus, denn nicht jeder kann die Entscheidung der Braut nachvollziehen.

+++ Hochzeit: Braut sagt zum zweiten Mal „Ja“ – als ihre Töchter den Bräutigam sehen, trifft sie der Schlag +++

„Ich gebe den Gästen 30 Minuten Zeit, um sich nach dem Einchecken für die Hochzeit fertig zu machen – das ist nicht mein Problem“, schreibt die Auserkorene auf Reddit, wie der „Mirror“ nun berichtete. Eine halbe Stunde für Haare, Make-up und Outfit? Das kann nur schief gehen, oder?

Verhalten der Braut löst Diskussion im Netz aus

Der Grund für die knappe Kalkulation ist der, dass der Hotel-Check-in für jene, die nur eine Nacht bleiben, erst für 15 Uhr angesetzt ist. Die Zeremonie soll bereits um 15:30 Uhr beginnen. Im Netz erntet die Braut für ihre Ausdrucksweise heftigen Gegenwind. Immerhin sei es nicht nur das Problem der Gäste, verspätet auf der Hochzeit zu erscheinen, es müsste auch im Interesse der Braut liegen, gemeinsam mit Freunden und Familie den besonderen Tag zu feiern.

Weitere Themen:

Andere hingegen sehen kein Zeitproblem in der knappen Kalkulation. Die Gäste könnten sich bereits vor der Zeremonie zuhause fertig machen und in einer kurzen Pause das Gepäck vom Auto in das Hotelzimmer verladen.