Hochzeit: Gäste schockiert– plötzlich steht eine fremde Braut am Altar

Die Planung einer Hochzeit beschäftigt Paare oft über Monate hinweg, während die geladenen Gäste oft nur das Ergebnis bei der Trauung erleben.

Alle die Pannen und kurzfristigen Änderungen bekommen Familie und Freunde meist gar nicht mit. Doch wenn plötzlich die Braut vor der Hochzeit ersetzt wird, dann geht das nicht unbemerkt an den Gästen vorbei.

Hochzeit: Bräutigam überrascht Gäste – mit einer anderen Braut

So ging es der Familie von Bräutigam John am Tag der Hochzeit. Denn statt der von ihnen erwarteten Rachel, Johns eigentlicher Verlobter, war plötzlich eine gewisse Kristen die Braut an der Seite des Mannes. Auf der Plattform Reddit beschreibt die Cousine des Bräutigams, wie verwundert die Gäste waren, als sie an der Location überall die Schilder „John & Kristen“ sahen.

„Anfangs dachten wir, wir wären am falschen Ort, bis John herauskam und bestätigte, dass es der richtige Hochzeitssaal war.“ Der Bräutigam erklärte, dass die Verlobung mit Rachel gelöst worden war, nachdem er sich einen Monat zuvor mit seiner „alte Flamme“ Kristen getroffen hatte. Jetzt nutze er das geplante Hochzeitsdatum eben für die Trauung mit Kristen.

Hochzeit: Die Gäste staunten nicht schlecht, als sie plötzlich eine andere Frau an der Seite des Bräutigams sahen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Silas Stein

Hochzeit: Neue Braut löst Familienstreit aus

Wie die Cousine weiter auf Reddit erzählt, hatte die Familie die „sehr liebenswerte und süße“ Rachel während der Beziehung mit John ins Herz geschlossen und war schockiert.

In einem Telefonat, das die Cousine noch von der Location aus führte, erklärte die sitzengelassene Braut, dass sie ihren Verlobten zwei Wochen vor der Hochzeit beim Fremdgehen mit seiner Ex erwischt und sofort Schluss gemacht habe. John hatte sich jedoch geweigert, die Dienstleister für die Hochzeit zu stornieren, um das Geld zurückzubekommen, sondern stattdessen beschlossen, die Trauung mit Kristen durchzuziehen.

Mehr Themen zur Hochzeit:

Die Familie verließ aufgrund der schrecklichen Sache die Hochzeit, wollte nicht bei der „Köder- und Tauschhochzeit“ bleiben, wie die Cousine sie beschrieb. Daraufhin reagierte der Bräutigam wütend und sprach 25 Jahre lang kein Wort mehr mit seinen Angehörigen. Die Hochzeit mit Kristen fand dann wohl im kleinen Kreis statt.

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß oder Reis werfen, Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen, Brautentführung

Braut über die Schwelle tragen, Ehegelübde vortragen

Glückwünsche mit Luftballons steigen lassen

