Hochzeit: Mann überreicht Frau Ehering – als sie Jahre später DAS herausfindet, bricht ihre Welt zusammen

Ob traditionell oder doch eher modern: Egal wie und mit wem man feiert, die eigene Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben sein.

Besonders der Akt des Ringetauschens ist bei einer Hochzeit ein emotionaler und bedeutsamer Moment während der Trauung. Doch wie reagierst du, wenn du herausfindest, dass dein Ehering schon einmal jemandem anderen gehört hat – und zwar der Ex?

Das Tauschen der Ringe ist eine bekannte Tradition während der Hochzeit. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Hochzeit: Frau aus Amerika trägt unbewusst den Ring der Exfreundin ihres Mannes

Darüber wird derzeit in einem Forum in Amerika diskutiert. Eine Frau hat nämlich genau diesen Moment durchlebt, zwar nicht direkt am Tag ihrer Hochzeit, aber sieben Jahre später fand sie es dann doch heraus. Der Ring hatte zuvor der Exfreundin ihres Ehemannes gehört, mit der er auch einen Sohn hat. „Ich wusste, dass er den Ring noch hatte, als wir uns das erste Mal getroffen haben“, äußerte die Frau wie „Newsweek“ berichtet.

Hochzeit: Ehemann hat über Ring gelogen

„Das war vor sieben Jahren. Der Ring ist verschwunden und er hat gesagt, er sei ihn losgeworden“, sagt sie weiter. Sie habe sich schon immer gewundert, warum er bei dem Thema um den heißen Brei redete. „Dann habe ich ihn vor ein paar Monaten schließlich noch einmal gefragt und er behauptete, mein Ring wäre ein anderer, den er aus einem Laden in unserer Gegend mit einem Freund gekauft hätte“, so die Frau.

Hochzeit: Eine Frau aus Amerika trug sieben Jahre unbewusst den Ring der Exfreundin ihres Mannes. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Eichhammer

Nun hat sie jedoch herausgefunden, dass es sich dabei um eine Lüge handelt. „Mich kränkt es ziemlich, dass er mich angelogen hat und auch, dass es der Ring einer anderen Frau ist“, schüttete sie im Netz ihr Herz aus.

Hochzeit: Frau fragt sich, ob SIE es auch weiß

„Es ist mir peinlich, wir reden hier von der Mutter seines Sohnes, die nicht immer nett zu mir gewesen ist. Wer weiß, ob sie das mit dem Ring schon festgestellt hat, wenn ja, wäre es mir ziemlich unangenehm. Es wäre diese eine Sache, die sie amüsiert, während ich es bis jetzt nicht mitbekommen hatte“, schreibt sie weiter.

Der Post hat im Internet viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie „Newsweek“ schreibt. Die meisten Nutzer sprechen ihr Verständnis für sie aus und bestätigen sie in ihrer Lage. Wer würde schon gerne als Ehering den Ring der Ex tragen?! (ali)