Hochzeit: Bräutigam ist sprachlos, als Braut ihn vor dem Altar DAMIT überrascht

Da fiel dem Bräutigam glatt die Kinnlade runter! Als er bei seiner Hochzeit vor dem Altar auf seine Angebetete wartete, überraschte diese ihn mit einer spektakulären Aktion.

So, wie an diesem Tag ihrer Hochzeit, hatte der Bräutigam seine Frau noch nie gesehen.

Hochzeit: Braut überrascht Bräutigam mit DIESER Aktion – dem fällt glatt die Kinnlade runter

Die 29-jährige Braut, Chelsie Hill, wollte ihren künftigen Ehemann Jay Bloomfield (34) mit einer ganz besonderen Geste am Tag ihrer Hochzeit überraschen. Nach einem tragischen Unfall mit 17 Jahren musste die junge Frau dauerhaft im Rollstuhl sitzen. Doch das sollte sie nicht daran hindern, ihren Traum von einer magischen Hochzeit wahr werden zu lassen.

Bei ihrer Hochzeit überrascht die Braut ihren Verlobten mit einer besonderen Aktion. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

„Mein ganzes Leben lang hatte ich mir vorgestellt, an meinem Hochzeitstag auf Augenhöhe mit meinem Mann zu stehen“, schrieb Hill bei Instagram. Im Rollstuhl sollte das für sie nicht möglich sein. Davon ließ sich die Braut aber nicht unterkriegen und fasste einen Plan.

---------------------------------

Beliebte Sprüche und Glückwünsche zur Hochzeit:

„Wir wünschen euch ein Leben voller Glück und Liebe.“

„Euer Hochzeitstag möge kommen und gehen, aber eure Liebe möge für immer wachsen.“

„Wir sind glücklich, diesen schönen Tag mit euch gemeinsam feiern zu können.“

„Bevor du heiratest, habe beide Augen offen, doch hinterher drücke eines zu.“

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

---------------------------------

Am Tage ihrer Hochzeit sollte ihr Verlobter mit dem Rücken zu den Gästen stehen, damit er nicht sofort mitbekäme, was sie für ihn vorbereitet hatte. Dann sagte sie ihm, dass er sich umdrehen soll. Und als ihr Bräutigam Hill auf beiden Beinen stehend sah, konnte er es kaum fassen. „Als ich Jay sah, fiel ihm die Kinnlade runter“, erinnerte sich die Braut. Als sie dann auch noch in Begleitung ihres Vaters zum Altar lief, war er total geschockt.

Hochzeit: Braut im Rollstuhl steht plötzlich auf und läuft zum Altar – „ein Traum“

Dieses Wunder war nur möglich mit einer Gehhilfe und Beinschienen, aber für die Braut ging nichtsdestotrotz ein Traum in Erfüllung. „Du hast mich voll akzeptiert, geehrt und alle Teile von mir verehrt“, sprach Hill Bloomfield in ihrem Ehegelübde an. „Für diesen Moment wollte ich heute etwas tun, wovon ich immer geträumt habe.“

---------------------------------

Mehr zum Thema Hochzeit:

Hochzeit: Braut feiert im Traumkleid – doch was SIE nach der Party damit macht, ist unglaublich

Hochzeit: Frau kauft Kleid für ihre Traumhochzeit – es wird für sie zum absoluten Alptraum

Hochzeit: Braut lädt ihren Schwager nicht zur Trauung ein – ihre Begründung macht fassungslos

---------------------------------

Doch nicht nur vor dem Altar stand die gelähmte Frau auf ihren Beinen, später tanzte sie sogar mit ihrem Ehemann und ihrem Vater, wie „People“ berichtete. „So ein magisches Wochenende“, erinnerte sich Hill später. „Zu sagen, ein Traum sei in Erfüllung gegangen, wäre noch untertrieben.“ (mbo)