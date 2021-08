Hochzeit: Braut schmeißt langjährige Freundin von Gästeliste – und das nur aus DIESEM Grund!

Wie eine Hochzeit das jähe Ende einer langjährigen Freundschaft bedeuten kann!

20 Jahre lang waren sie eng befreundet – dann folgte ein schicksalhafter Junggesellinnenabschied. Das Ergebnis: Die Braut lud ihre Freundin eiskalt von der Hochzeit aus. Nun sind sie keine Freundinnen mehr.

Verpasster Junggesellinnenabschied endet mit Auslandung von Hochzeit

Auf der Internetplattform Reddit können Menschen sich über ihre Lieblingsserien oder -Bücher austauschen, sie können sich Rat holen oder einfach mal ihr Herz ausschütten. Das tat nun auch eine verzweifelte 26-Jährige, die die Welt nicht mehr versteht, nachdem ihre Freundin sie in die Wüste schickte.

Grund dafür waren eine Hochzeit. Genauer: der Junggesellinnenabschied. Doch erst einmal von vorne!

„Wir sind beide 26 Jahre alt und seit rund 20 Jahren befreundet. Ich bin eine alleinerziehende Mutter und habe ein 16 Monate altes Baby“, so die Reddit-Nutzerin. Ihr Freundin Jen habe ihre Hochzeit wegen der Coronapandemie mehrfach verschieben müssen, alle Brautjungfern hätten ihre Kleider jedoch bereits bestellt und seien daher sehr glücklich gewesen, dass die Feier nun endlich ein neues Datum bekommen habe.

Auch ihre Junggesellenabschiede konnten Braut und Bräutigam nun endlich nachholen und seien darüber sehr glücklich gewesen, führt die junge Frau die Vorgeschichte weiter aus.

Ursprünglich habe der Junggesellinnenabschied ihrer Freundin im Haus einer Bekannten stattfinden sollen. Da sie mit ihrem kleinen Kind nicht so flexibel sei, habe sie angekündigt dort zumindest für einige Stunden vorbeizuschauen.

Dann sei die Veranstaltung jedoch in einen Wochenendtrip umgemünzt worden. Da die neue Location mehrere Stunden entfernt von ihrem Wohnort lag, habe sie leider absagen müssen.

Hochzeit: Braut läd langjährige Freundin wieder aus, weil sie sauer auf sie ist

Das verkraftete die Braut jedoch ganz und gar nicht. Auch dafür, dass eine alleinerziehende Mutter nicht so flexibel ist, wie ihre anderen Freundinnen, hatte sie scheinbar wenig Verständnis. „Letzte Woche habe ich mich gemeldet, um zu fragen, ob es eine Wegbeschreibung [zu Hochzeits-Location] gibt […] und bis heute keine Antwort bekommen. Dann schrieb der Bräutigam mir, um mir mitzuteilen, dass Jen wegen des Junggesellinnenabschieds böse auf mich sei und mich nicht länger auf ihrer Hochzeit dabeihaben wolle.“

Ihr Herz sei gebrochen, so die Ausgeladene. „Wie kann ich das reparieren?“, so ihre Frage an die Reddit-Community. Die scheint jedoch keinen Bedarf dafür zu sehen: „Diese Braut ist nicht erwachsen genug, um überhaupt zu heiraten“, so das nüchterne Fazit eines Users.

Ein anderer bringt es vermutlich auf den Punkt als er kommentiert: „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht die ganze Geschichte ist und dir [ein Puzzleteil] fehlt“.

