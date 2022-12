Hochzeit endet in Tragödie! Fünf Tote bei Explosion

Eine Hochzeit im Norden Indiens endete in einer Tragödie. Durch einen schrecklichen Unfall kamen mehrere Menschen ums Leben.

Noch ist das Ausmaß der Katastrophe nicht abzusehen. Mehrere Gäste zogen sich auf der Hochzeit schwere Verletzungen zu, die seither behandelt werden müssen.

Hochzeit endet in einer Tragödie

Bei einem Explosionsunglück während einer Hochzeitsfeier sind im Norden Indiens fünf Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die Zahl der Toten könne noch steigen, weil etliche der Verletzten mit Verbrennungen dritten Grades in kritischem Zustand seien, sagte Polizeichef Anil Kayal am Freitag.

Nach den Ermittlungen der Polizei war während des Hochzeitsmahls in dem Dorf Bhungra im Distrikt Jodhpur (Bundesstaat Rajasthan) am Donnerstagnachmittag ein Gaszylinder explodiert.

Hochzeit: Mehrere Gäste kommen ums Leben

Dieser stand in einer Abstellkammer, wo er leckschlug, Feuer fing und in die Luft flog. Vier Menschen waren sofort tot, einer erlag später in einer Klinik seinen Verletzungen. (nbe mit dpa)