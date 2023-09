Hochzeit im Irak endet in Tragödie – über 100 Gäste sterben bei Feuer

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden – doch die Hochzeit eines Paares im Irak wird für immer mit dem Todestag von über 100 Menschen verknüpft sein.

Die Feier fand in einer Halle statt, die mit hoch entzündbarer Verkleidung ausgestattet gewesen war – ein Feuer in der Location kostete 114 Gäste auf der Hochzeit das Leben, 200 weitere wurden verletzt.

Hochzeit im Irak mit 1000 Gästen – dann bricht ein Feuer aus

Es sind Szenen wie aus einem Katastrophenfilm: Auf Videos im Netz ist zu sehen, wie brennende Teile von der Decke der Hochzeits-Location fallen und Menschen panisch von ihren Plätzen aufstehen. Das Brautpaar steht währenddessen wie unter Schock mitten auf der Tanzfläche.

Bei der Hochzeit im Iraker Ort Al-Hamdanija (liegt in der Nähe von Mossul im Nordwesten des Landes) befanden sich bis zu 1000 Menschen in der Halle, als das Feuer ausbrach. Mindestens 114 davon kamen bei der Katastrophe ums Leben, 200 weitere wurden verletzt. Überlebende sagten im Fernsehen, das Brautpaar habe überlebt.

Durch das Feuer auf der Hochzeit stürzte auch die Location ein. Foto: picture alliance/dpa/AP

Laut Zivilschutz sei die für Hochzeiten genutzte Halle mit hochentzündlicher Verkleidung ausgestattet, habe dabei gegen Sicherheitsauflagen verstoßen und auch kein vorgeschriebenes Alarmsystem gehabt.

„Der Brand führte zum teilweisen Einsturz der Halle, weil hoch entzündbare, billige Baustoffe genutzt wurden, die bei einem Feuer innerhalb von Minuten kollabieren“, teilte die Zivilschutzbehörde mit.

Hochzeit: Feuerwerk schuld an Tragödie?

In der Nacht sammelten sich scharenweise Menschen vor dem Unglücksort, nachdem sie sich aus der brennenden Location gerettet hatten. Rettungskräfte suchen noch immer in den Trümmern nach Überlebenden, in mehreren Krankenhäusern werden Verletzte behandelt.

Warum beim Bau der Halle mutmaßlich hoch entzündbares Material zum Einsatz kam, blieb zunächst unklar. Auch der Auslöser für das Feuer ist noch nicht geklärt – einige Augenzeugen gaben an, dass Feuerwerkskörper bei der Hochzeit den Brand auslösten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber bisher nicht.