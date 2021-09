Hochzeit: Brautpaar spart bei der Feier eine Menge Geld – mit diesen cleveren Tricks

Eine Hochzeit ist keine günstige Angelegenheit – das weiß jeder, der bereits geheiratet hat oder es bald vorhat. Doch es gibt eine Reihe von Tricks, die eine Menge Geld sparen können.

Ein Paar hat nun bei seiner Hochzeit vorgemacht, wie man billig heiratet und feiert.

Hochzeit: Mit diesen Tricks hat ein Brautpaar unfassbar viel Geld gespart

Die Rede ist von Alex und Dan Lilley aus Großbritannien. Zu ihrer Traumhochzeit luden sie 130 Gästen ein, feierten in Saus und Braus und gaben mit allem Drum und Dran nur 4.000 Pfund (ca. 4700 Euro) aus. Doch wie genau bekamen sie das hin?

Das Paar aus Harby in Nottinghamshire nutzte beispielsweise Second-Hand-Ware von eBay und dem Facebook Marketplace. Darüber hinaus machten sie viel selbst, das andere einfach kaufen. „Alles selbst zu machen war zehn Mal so stressig, aber das Endergebnis war erstaunlich“, so die Braut.

Sie hatte sogar bestimmte Blumen in ihrem Garten gepflanzt, um sich später ihren Traum-Brautstrauß daraus zu binden. Er beinhaltete beispielsweise Lavendel, Eukalyptus, Schleierkraut und Achillea.

----------------------------------

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

----------------------------------

Für den Gottesdienst suchten sich Alex und Dan eine örtliche Kirche aus, was sie 536 Pfund (625 Euro) kostete. Dann liefen alle gemeinsam zur Partylocation – dem Haus des Paares, das fünf Minuten entfernt lag. Im heimischen Garten war ein eigenes Soundsystem aufgebaut. Die riesigen Zelte, die den Gästen als Schutz vor Wind und Wetter dienten, wurden kostenlos von Freunden zur Verfügung gestellt. Mit Lichterketten im Wert von 160 Pfund wurden sie aufgepeppt.

Hochzeit: Do-it-yourself kann sehr viel Geld sparen

Auch die Outfits des Paares, ihres Sohnes und der Brautjungfern stammten aus zweiter Hand. Alex‘ Kleid, ein Kenneth Winston im Wert von ursprünglich über 1500 Pfund (1750 Euro), schoss sie kostengünstig für 220 Pfund (256 Euro) via Facebook. 60 Pfund (70 Euro) legte sie dann noch obendrauf, um das Kleid ändern zu lassen.

Ihr riesiger dreistöckiger Kuchen wurde Familienmitglied gebacken. Darüber hinaus gab es ein Buffet, für das sich die Brautjungfern am Vortag schwer ins Zeug gelegt hatten. Gebackenen Lachs, Antipasti, Kebab und Bohnensalat kamen bei den Gästen gut an.

Abgerundet wurde das Sparprogramm von einem Einkauf beim Discounter Aldi. Dort wurde unter anderem kostengünstiger Prosecco gekauft. Die Dekorationen wiederum stammte auch aus Geschäften, die für ihre Schnäppchen bekannt sind.

----------------------------------

Weitere Artikel zum Thema Hochzeit:

Hochzeit: Irre Idee! Paar lässt Gäste nur unter einer Bedingung vom Buffet kosten – „Es gab Panik“

Hochzeit: Mann heiratet Frau – erst dann erfährt er ihr brisantes Geheimnis

Hochzeit: Braut flieht von Trauung – als sie DAS über ihren Partner herausfindet

Hochzeit: Braut stirbt kurz vor der Trauung – was die Familie zur Beerdigung macht, ist ergreifend

---------------------------------

Einen Musiker für 150 Pfund (175 Euro) und eine Fotokabine für 275 Pfund (320 Euro) sowie eine Kinderhüpfburg für 50 Pfund (60 Euro) ließ das Paar dann doch springen.

Die Gesamtkosten der Hochzeit beliefen sich letztlich auf 4.030 Pfund – statt der ursprünglich veranschlagten rund 20.000 Pfund.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ohne die tatkräftige Unterstützung von Freunden und Familie wäre es Alex und Dan nicht möglich gewesen, so viel Geld zu sparen. Darüber ist sich das Paar im Klaren: „Wir können uns glücklich schätzen, so unterstützende Freunde und Familie zu haben.“