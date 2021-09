Hochzeit: Irre Idee! Paar lässt Gäste nur unter einer Bedingung vom Buffet kosten – „Es gab Panik“

Bei einer Hochzeit gibt es viele traditionelle Bräuche. Doch oftmals kommen Brautpaar und Trauzeugen auch auf völlig neue und verrückte Ideen.

Das britische Nachrichtenportal „The Sun“ berichtet von einer Hochzeit in England, bei der es die Gäste gar nicht so leicht hatten, an ihr Essen zu kommen.

Hochzeit: Gäste wollen Platz einnehmen – doch das wird ihnen ordentlich erschwert

Von wegen Gastgeber sind freundlich… Die frisch verheirateten Eheleute James und Gemma Sherred aus England feierten am 21. August eine große Hochzeit, zu der viele Gäste geladen waren.

Als die Magen bereits anfingen zu knurren, wurden die Hochzeitsgäste plötzlich in Panik versetzt. Das Brautpaar hatte sich für die Planung der Sitzordnung deutlich mehr Mühe gemacht, als es von den Gästen wohl gewünscht war.

„An welchem Tisch sitzt du?“, stand auf einer großen Leinwand geschrieben. Darunter waren die Namen aller Gäste aufgelistet – und statt einer Tischnummer fand sich neben jedem Namen eine komplizierte Matheaufgabe wieder. Nur wer das mathematische Problem lösen konnte, konnte herausfinden, an welchem Platz er was zu Essen bekommt.

„Es gab Panik bei den Gästen“, berichtete Bräutigam James.

Hochzeit: Essen nur bei Mathelösung – ob da wohl jemand hungern musste?

Bräutigam James, der als Mathematiklehrer arbeitet, fand die Idee klasse. „Ich liebe Mathematik und wir wollten unsere Hochzeit irgendwie einzigartig machen“, rechtfertigte er die Idee, seine Gäste mit dem Essen warten zu lassen.

Hochzeit: Ein Brautpaar entwarf eine kreative Sitzordnung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Den Hochzeitsgästen mit den richtig kniffligen Aufgaben hätten zuvor allerdings eine Vorwarnung bekommen. „Ich habe einer Freundin von der Universität gesagt, dass sie die Differenzierungsrechnung nochmal durchgehen soll und meiner Schwester gesagt, dass sie die Trigonometrie auffrischen muss."

Alle anderen Gäste versorgte das Brautpaar hingegen mit einem Taschenrechner. Auch wenn das Gemecker zunächst groß war, musste am Ende niemand hungern. So „The Sun“.

Nach dem ersten Schock sorgte der kuriose Hochzeitsbrauch dann doch noch für großes Gelächter. (mkx)