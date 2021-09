Hochzeit: Mann heiratet Frau – erst dann erfährt er ihr brisantes Geheimnis

„Hochzeit auf den ersten Blick“ – dieses Format gibt es nicht nur in Deutschland. In zahlreichen Ländern dieser Welt wird das US-TV-Konzept umgesetzt.

In Großbritannien musste ein Teilnehmer jetzt nach der Hochzeit ein brisantes Geheimnis über seine Ehefrau erfahren.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Mann erfährt brisantes Geheimnis über seine Frau

„Married at first sight“ (zu deutsch: Hochzeit auf den ersten Blick) ist in Großbritannien eine beliebte Show auf dem Sender E4. Von Experten werden für die Teilnehmer die „perfekten“ Partner ausgesucht, die sich dann erst am Altar sehen.

Entscheiden sie sich für die Hochzeit, dann geht es danach in die Flitterwochen und später zurück in den Alltag. Das Kennenlernen folgt erst nach der Hochzeit.

-------------------------------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

-------------------------------------

Deshalb musste in Großbritannien jetzt Joshua ein brisantes Geheimnis über seine Ehefrau Amy erfahren. Die 34-Jährige drehte in ihrer Vergangenheit nämlich ein paar Pornofilme und spielte in einem Low-Budget-Horrorfilm eine Pornodarstellerin.

Die englische Zeitung „Sun“ zitiert eine Quelle, die sagt: „Als Amy jünger war, hat sie nicht alles durchdacht und war ein bisschen naiv. Es war eine Sache, die sie immer bereut hat.“

-------------------------------------

Mehr Hochzeits-News:

Hochzeit: Braut flieht von Trauung – als sie DAS über ihren Partner herausfindet

Hochzeit: Irre Idee! Paar lässt Gäste nur unter einer Bedingung vom Buffet kosten – „Es gab Panik“

Hochzeit: Braut lässt Bräutigam nach der Trauung sitzen – ausgerechnet für IHN

-------------------------------------

Ihr Partner Joshua hat mit der Vergangenheit aber offenbar kein Problem. Freunde von ihm sollen dem Bericht zufolge gesagt haben, dass er immer noch verliebt in Amy sei und der Ansicht ist, dass „wir alle eine Vergangenheit haben“.

Ob es zwischen Amy und Joshua klappt, hängt also nicht von ihrer Vergangenheit ab. Dennoch müssen die Zwei sich jetzt erstmal kennenlernen. (fs)