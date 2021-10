Hochzeit: Brautpaar hat freche Forderung an Gäste – die Aktion geht völlig daneben

Das ging wohl ziemlich daneben, liebes Brautpaar.

Ein Paar hat bei seiner Hochzeit völlig über den Strang gezogen und den Vogel abgeschlossen. Schon die Einladung zur Hochzeit ist zum Streitthema geworden. Der Grund: die völlig kecke Forderung des Hochzeitspaares an die Gäste!

Hochzeit: Brautpaar hat freche Forderung an Gäste – die reagieren wütend

Dieses Paar scheint Geldsorgen zu haben beziehungsweise bei der Finanzierung seiner Hochzeit extrem stark auf die Mithilfe seiner Gäste gebaut zu haben. Doch statt eines warmen Geldregens hagelt es nun Kritik im Netz. Davon berichtet dailymail.co.uk.

Dahinter steckt eine besondere Hochzeits-Einladung, in dem das Paar sehr deutlich machte, dass es sich Geld wünscht. Bitte nicht knauserig sein, war das, was bei den Gästen hängenblieb. Dabei war das Gedicht, das das Thema Geldgeschenke auf den Einladungen thematisierte, sogar recht kreativ:

„Our bank account is in debt, and we would like it to go back into credit.

Please visit the ATM, we know you're a gem.

Pull out your greens and let it be seen that your kindness is real when it's given its final seal.

So place your cash in our wishing well and make our dreams come true, that will be swell”,

zitiert die dailymail.co.uk den Wortlaut.

Das Wichtigste kurz auf Deutsch zusammengefasst: „Unsere Bankkonten sind im Minus und wir wären gerne wieder liquide. Bitte schaut bei einem Geldautomaten vorbei […]. Holt eure grünen Scheine heraus und zeigt so eure Güte […]“, so die ungefähre Übersetzung der Kernaussagen. Kurz gesagt, bat das Paar seine Gäste also explizit um 100 Euro-Scheine, denn die sind in Europa nun einmal grün.

Hochzeit: Brautpaar als „gierig“ und „geschmacklos“ tituliert

Doch so humoristisch das Gedicht auch aufgemacht sein mag, die Gäste konnten scheinbar nicht allzu sehr darüber lachen. Stattdessen scheint einer der Eingeladenen das Gedicht nun auf Facebook hochgeladen zu haben, wo es für jede Menge fieser Kommentare sorgt.

„Gierig. Es würde mich nicht wundern, wenn sie bei ihrer Hochzeit einen echten Geldautomaten stehen hätten.“, schrieb beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer nannte die Aktion „geschmacklos“.

Auch an der Dichtkunst des Paares wird kein gutes Haar gelassen: „Das größte Verbrechen ist, dass es ein SCHRECKLICHES Gedicht ist“, schreibt eine Person, während eine zweite witzelte: „1. Lernt mit eurem Geld zu haushalten, 2. Lernt zu reimen.“

Autsch! Es darf angenommen werden, dass das Paar aus Österreich nach seiner Hochzeit nicht um zahlreiche grüne Scheine reicher, sondern eher um den ein oder anderen Freund ärmer ist! (alp)

