Hochzeit: Gäste reagieren fassungslos, als sie das Motto der Trauung sehen – „Einfach nur widerlich“

Was hatte sich das Brautpaar bei der Hochzeit mit diesem absurden Motto nur gedacht?!

Viele Gäste der Hochzeit fanden die Aktion bei dieser Hochzeit „einfach nur widerlich“. Hier erfährst du, warum.

Hochzeit: Brautpaar druckt DAS auf die Einladungen und beleidigt damit alle

Das war wohl keine gute Idee! Für ihre Hochzeit wählte ein Paar ein ganz und gar unpassendes Thema. Das spiegelte sich auch auf ihren Hochzeitseinladungen wider. Die Gäste waren total verstört, als diese mit der Post ankamen.

Das Bild des World Trade Centers landete auf den Einladungen zur Hochzeit. Foto: David Karp/AP/dpa

Ein Foto von einer dieser Einladungen landete bei Reddit und sorgte für großen Aufruhr unter den Usern, berichtet die Sun. Darauf war die Überschrift „Never forget“, also „niemals vergessen“, gedruckt. Und darunter das Datum der Hochzeit, der 11. September 2021, in Herzform. Doch jetzt kommt der Knüller! Die Nummer elf wurde in Form der Twin Towers des Word Trade Centers abgebildet!

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Reis werfen

Ehegelübde vortragen

Luftballons mit Glückwünschen steigen lassen

Bei dieser Hochzeit war das Brautpaar besonders kreativ. Doch das war wohl ein Griff ins Klo. (Symbolbild) Foto: imago/Shotshop

Hochzeit: Aktion des Brautpaares geht nach hinten los

Ein verstörter Hochzeitsgast meldete sich in den Kommentaren: „Dieses Paar dachte, der 20. Jahrestag von 9/11 wäre ein tolles Thema für ihre Hochzeit“. Ungeachtet der unbekannten Absichten des Brautpaares, hielten weder die Hochzeitsgäste noch die User auf Reddit diese Aktion für angemessen.

„Das ist ohne Zweifel das trashigste, geschmackloseste, selbstverherrlichende, obszönste, widerlichste Ding, das ich je im Internet gesehen habe“, findet ein User. Da konnten ihm andere nur zustimmen. „Einfach nur widerlich. Ich glaube nicht, dass es von Grund auf unsensibel ist, am 11. September zu heiraten, aber ihre Hochzeit zum 9/11-Thema zu machen, ist es definitiv.“ (mbo)

