Hochzeit: Braut freut sich über Schnäppchen – Minuten vor der Zeremonie sollte sie es bitter bereuen

Eine Hochzeit ist zwar oft ein sehr schöner Tag im Leben des Brautpaares, oft aber auch ein sehr teurer. Allein das Essen für die Gäste und die Location der Feuer kosten oft schon mehrere tausend Euro. Da ist es nur verständlich, dass viele versuchen, an der einen oder anderen Stelle zu sparen.

Oft geht das gut. Denn nicht selten bieten auch preiswertere Alternativen eine ordentliche Qualität. Manchmal geht die Idee aber auch ziemlich in die Hose. So wie in diesem Fall. Für eine Braut wurde ihr Sparversuch zu einem sehr großen Problem.

Hochzeit: Braut kauft sich Schnäppchen

Die Hochzeit gehört für viele Brautpaare zu den Tagen im Leben, an die man sich immer erinnern kann. Dafür lassen sich viele auch einiges kosten. Feierlichkeiten, die mehr als 15.000 Euro kosten, sind heutzutage durchaus keine Seltenheit mehr. Für viele Bräute gehört zu den Sachen, bei denen sie auf keinen Fall sparen wollen, das Kleid.

Anders sah es bei einer Braut in Großbritannien aus. Sie hatte sich anstelle eines teuren Designer-Kleids eine preiswerte Alternative ausgesucht und für 180 Pfund gekauft, berichtet die „Sun“. Doch am Tag der Hochzeit wurde es für sie durch ihre Entscheidung mehr als bitter.

Hochzeit: Kleid wird zum Problem

Denn als die Braut das Kleid anzog, riss es plötzlich hinten am Reißverschluss. Die Braut war am Boden zerstört und wusste nicht, was sie nun machen soll. Ihr Vater versuchte, das Kleid zu flicken, hatte aber keinen Erfolg. Aber ihre Freundinnen hatten einen guten Einfall. Sie gingen kurzerhand in ein Brautgeschäft in der Nähe und kamen mit der Besitzerin und zwei Kleidern wieder zurück.

Glücklicherweise passte eines der beiden Kleider sogar perfekt. „Alle weinten vor Glück“, berichtet die Braut. Die Hochzeit war gerettet und konnte wie geplant vollzogen werden. Dennoch wird die Braut wohl in Zukunft auf zu preiswerte Kleidung verzichten.