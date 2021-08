Eine Hochzeit in Ägypten endete für einen Großteil der Gäste mit Bewusstlosigkeit. (Symbolbild)

Hochzeit: Feier ist in vollem Gange – plötzlich werden Gäste des Brautpaares bewusstlos

Für viele ist eine tolle Party anlässlich der eigenen Hochzeit die Erfüllung eines Lebenstraums. Dort wird die eigene Liebe gefeiert und besondere Erinnerungen mit Freunden geschaffen, an die man noch Jahre später gerne zurückdenkt. Doch für ein Brautpaar aus Ägypten wurde die Hochzeitsfeier nun zum absoluten Alptraum.

Dass im Leben nicht immer alles nach Plan läuft, ist allen bewusst – auch Brautpaare sind sich darüber im Klaren. Ein frisch vermähltes Paares aus Ägypten, dessen Hochzeit für alle Beteiligten lebensbedrohlich wurde, kann ein besonders bitteres Lied davon singen.

Bereits nach einer halben Stunde versuchten einige Freunde und Verwandte des Brautpaares die Feier panisch zu verlassen, zahlreiche von ihnen verbrachten die Nacht daraufhin in der Notaufnahme. Doch erst einmal von vorne!

Hochzeit in Ägypten entwickelt sich zum Horror-Erlebnis für alle Beteiligten

Für eine Hochzeit in der ägyptischen Millionenmetropole Alexandria hatte das Brautpaar nichts dem Zufall überlassen. Minutiös hatten die Liebenden ihre Feier geplant und keine Kosten und Mühen gescheut. Dennoch endete das Event nach nur rund 30 Minuten dramatisch. Davon berichtet das Portal „Gulftoday.ae“.

Das Portal beruft sich bei seinem Bericht auf die ägyplische Vloggerin Aya Osama, die in einem Live-Broadcast auf Facebook dokumentierte, was auf der Hochzeit geschah. Wie es heißt, bekamen dutzende Gäste nur kurz nach ihrem Eintreffen auf der Feier Atembeschwerden. Einige versuchten sich ins Freie zu flüchten, kollabierten jedoch noch vor Erreichen des Ausgangs.

Hochzeit – die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Hochzeit: Bei einer Feier in Ägyptem entkamen Brautpaar und Gäste nur knapp dem Tod

Wie Aya Osama und „gulftoday.ae“ berichten, soll der Manager der Weddings-Location mit Gas betriebene Maschinen für die Klimaanlage genutzt haben, um Kosten zu sparen. Als es zu einem Leck kam, strömte das Gas in den Raum und führte beinah dazu, dass die Feiernden erstickten.

Auch die Braut selbst war davon betroffen und musste im Anschluss – wie auch ihre Gäste – im Krankenhaus mit Sauerstoff behandelt werden. „Anstatt meine Hochzeitsnacht zu Hause zu verbringen, verbrachte ich sie wegen der Menge an Gas, die ich eingeatmet hatte, in einem Krankenhaus an ein […] Beatmungssgerät angeschlossen“, wird sie von „Gulftoday.ae“ zitiert.

Hochzeits-Alptraum: Feierlocation wird zur Todesfalle

Besonders bitter: Die Planung für die Hochzeit hatte dem Brautpaar nach Aussage der Braut einiges abverlangt. Acht Jahre lang sei für das Event gespart worden. Statt einer tolle Feier bekamen das Brautpaar und seine Gäste dann jedoch Atemnot und einen Schrecken fürs Leben. (alp)

