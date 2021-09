Hochzeit: Brautpaar kehrt aus Flitterwochen zurück – zu Hause folgt der Schock

Das muss sicher sehr ärgerlich gewesen sein für dieses Brautpaar. Nach einer Hochzeit sind sie nur für wenige Tage in die Flitterwochen gefahren.

Bei ihrer Rückkehr ins gemeinsame Eigenheim werden sie jedoch unangenehm überrascht. So hatten sie sich doch nach ihrer Hochzeit auf eine schöne Tradition gefreut, doch daraus wurde nichts mehr.

Hochzeit: Schwiegereltern der Braut ruinieren Tradition

Während ihrer „Flittertage“ hatten die Schwiegereltern der Braut ihr Haus gehütet. Doch als das Paar zurück nach Hause kam, machte es eine schockierende Entdeckung.

Eigentlich wollte das Brautpaar eine geschätzte Tradition nach der Hochzeit weiterführen und ihre Hochzeitstorte aufbewahren. Allerdings hatten sie dabei nicht die Rechnung mit den Eltern des Bräutigams gemacht. Die hatten in der Abwesenheit der Frischvermählten den gesamten Kuchen verputzt.

Hochzeit: Eltern des Bräutigams essen die ganze Torte – Braut ist verärgert

„Als mein Ehemann und ich nach unseren Flitterwochen nach Hause kamen, war die Torte verschwunden. Die Torte war nicht unbedingt teuer, trotzdem hatten wir deutlich erwähnt, dass wir sie aufheben wollten“, beschwerte sich die 24-jährige Braut in einem Reddit-Forum. „Als wir sie damit konfrontierten, sagten meine Schwiegereltern, dass es eklig wäre die Torte für ein Jahr aufzuheben und dass sie uns damit einen Gefallen getan hätten.“

Natürlich könnten sie einfach eine neue Hochzeitstorte kaufen, aber die Tradition wäre dann nicht mehr gewahrt. Bei Reddit fragte sie nach, ob ihr Ärger gerechtfertigt sei. Auf jeden Fall! Das finden zumindest die anderen Reddit-User, wie NZ Herald berichtet.

Viele Paare heben gerne den oberen Teil ihrer Hochzeitstorte auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Karina Hessland

„Du hast ihnen einen Gefallen getan, dass sie in deinem Haus bleiben durften, als du in den Flitterwochen warst. Und sie haben arroganter Weise etwas gegessen, das du dir aufgehoben hattest und dann sagen sie dir, sie hätten dir einen Gefallen getan? Merke dir das – so arbeiten deine Schwiegereltern“, hieß es von einem User. Und auch andere empfanden die Aktion der Schwiegereltern als deutliche Überschreitung der Grenzen und sie sollten dafür die Verantwortung übernehmen. (mbo)