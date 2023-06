Hochzeit: Braut trennt sich noch während Feier von ihrem Bräutigam – weil er sich DARÜBER beschwert

Normalerweise sollte bei einer Hochzeit die Liebe zwischen zwei Menschen gefeiert werden. So läuft es zumindest in der Vorstellung vieler Brautpaare vor dem wohl wichtigsten Fest in ihrem Leben.

Doch nicht immer geht es bei der Hochzeit so romantisch zu, wie es sich alle Beteiligten wünschen würden. So wie bei einer Vermählung im indischen Dorf Gunderpur. Hier sollte der Fleischhunger des Bräutigams dafür sorgen, dass die Braut (21) sich noch auf der Feier von ihrem Auserwählten trennen sollte.

Hochzeit: Bräutigam eskaliert auf eigener Feier

Ob Zeremonie, Dekoration oder Buffet. Viele Hochzeitspaare legen großen Wert darauf, dass selbst die kleinsten Details der Feier minutiös durchgeplant sind. Um nichts dem Zufall zu überlassen, engagiert so mancher mittlerweile einen Hochzeitsplaner. Doch im Fall des jungen Paares aus Indien waren die Einzelheiten der Feier offenbar im Vorfeld nicht genau erläutert worden.

Zumindest das Buffet sorgte für mächtig Zündstoff. So regte sich der Bräutigam während der Feier lauthals darüber auf, dass zu wenig Schaffleisch angeboten werde. Vater und Bruder des Bräutigams sprangen dem Bräutigam zur Seite und beschwerten sich bei den Verwandten der Braut, die offenbar für die Zusammenstellung der Verpflegung zuständig waren. Selbst eine Entschuldigung der Braut-Familie hätten die Männer nicht akzeptiert, berichtete die 21-Jährige der „Times of India“.

Braut zieht bei eigener Hochzeit die Reißleine

„Kann ein Mann nicht meine älteren Angehörigen respektieren? Wenn er sich bei so einer trivialen Sache wie Fleisch beim Hochzeitsfest schlecht benimmt, wie kann ich annehmen, dass er mich in Zukunft respektiert?“, fragte sie völlig entzaubert in der Zeitung. Die Hochzeit habe sie dann noch an diesem Abend abgeblasen.

Der Zeitung zufolge wolle sie nun erst einmal die Schule beenden, statt einen Mann zu heiraten. Dass Paare in Indien sich bei einer Hochzeit erst richtig kennenlernen, ist keine Seltenheit. Denn dort sind viele Ehen arrangiert. Zwischen dem ersten Treffen bis zur Hochzeit vergeht in manchen Fällen nur sehr wenig Zeit. (mit dpa)